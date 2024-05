Tempesta d’amore: Markus confessa a Eleni il suo intrigo… e Christoph passa all’attacco! | Anticipazioni italiane

A volte l’odio e la gelosia portano a commettere gravi errori. È questo il caso di Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore pagherà un prezzo altissimo per i suoi intrighi contro Christoph Saalfeld (Dieter Bach)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus ricatta Valentina

Abituati a combattere guerre spietate per affari, non c’è nulla di fronte a cui Christoph e Markus si fermerebbero per amore! Entrambi determinati ad eliminare il rispettivo rivale per aver via libera con Alexandra (Daniela Kiefer), i due stanno dunque da tempo cercando un’arma da utilizzare. Peccato solo che Schwarzbach penserà bene di fabbricarsela con le bugie…

Come sappiamo, l’uomo ha infatti denunciato Christoph per una selvaggia aggressione fisica da lui subita. Peccato solo che Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) abbia visto Markus ingaggiare un complice per procurarsi le ferite poi presentate alla polizia come prove per il presunto pestaggio…

Incoraggiata dal padre, la ragazza ha deciso di dire la verità. Prima, però, ha voluto dare a Markus la possibilità di autodenunciarsi per non peggiorare la sua situazione. Invece che ringraziarla, però, l’uomo ha ben pensato di ricattare la giovane Saalfeld!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus confessa i suoi intrighi

Sconvolta, Valentina si confiderà con Robert (Lorenzo Patané), che affronterà Markus riuscendo a sorpresa a premere i tasti giusti. E così, grazie all’influenza di Saalfeld, Schwarzbach si renderà conto che con il suo comportamento rischia di perdere per sempre il rispetto della persona per lui più importante al mondo: sua figlia Eleni (Dorothée Neff).

Il risultato? Markus non solo ritirerà la propria denuncia, ma prenderà il coraggio a due mani e confesserà tutta la verità alla figlia. Una confessione che sconvolgerà (comprensibilmente) la ragazza! Salvare i rapporti con quest’ultima sarà però presto l’ultimo dei problemi di Schwarzbach…

Mentre Eleni prenderà le distanze e inizierà a chiedersi che tipo di uomo sia davvero il padre, Christoph sferrerà infatti il suo attacco contro il rivale, denunciandolo anonimamente per falso in bilancio! E a quel punto per Markus inizierà un vero e proprio incubo…