Tempesta d’amore: Max coglie in flagrante Vanessa e Carolin e scopre la loro relazione! | Anticipazioni italiane

Un terribile shock sta per sconvolgere Max Richter (Stefan Hartmann)! Dopo essersi a lungo interrogato sulle ragioni che hanno portato Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) a chiudere la loro relazione, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il fitness trainer scoprirà la verità nel peggiore dei modi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max a pezzi per la separazione da Vanessa

Fino a qualche giorno fa Max e Vanessa sembravano destinati a sposarsi e mettere su famiglia. Ora, però, tutto è cambiato! Dopo settimane di tormento interiore, la ragazza ha infatti deciso di mettere fine alla sua relazione con il fitness trainer, in quanto segretamente innamorata di Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß). Lui, però, non intende arrendersi…

Superato lo shock iniziale per quella decisione arrivata come una doccia fredda, Max tenterà in ogni modo di convincere la sua amata a tornare sui propri passi e dare una seconda chance al loro amore. Tutto, però, sarà inutile.

Disperato, Richter cercherà disperatamente una ragione per il comportamento apparentemente inspiegabile della donna con cui – fino a qualche giorno fa – pensava di passare il resto della vita. E così in lui inizierà ad insinuarsi il dubbio di avere un rivale…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max vede Vanessa e Carolin baciarsi

Tormentato dal pensiero che la sua ex possa essersi innamorata di un altro, Max deciderà di affrontare Vanessa, ma finirà ancora una volta per scontrarsi contro un muro. A quel punto sarà però la stessa Carolin a dire chiaro e tondo alla sua amata che il fitness trainer merita la verità…

Vanessa deciderà così di confessare a Max i suoi sentimenti per la Lamprecht. Peccato solo che – quando vedrà il ragazzo a pezzi – non se la sentirà di infierire e rinuncerà dunque a rivelare la verità. Una decisione che Carolin non apprezzerà…

Delusa dal comportamento della sua amata, la Lamprecht avrà una dura discussione con quest’ultima, che si concluderà però con un bacio di riappacificazione. Ebbene, il destino vorrà che – proprio nell’istante in cui le due donne si baceranno – Max entrerà nella stanza! E così il fitness trainer scoprirà la verità nel peggiore dei modi! Come reagirà di fronte a questa inaspettata situazione? Seguici su Instagram.