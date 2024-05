Tempesta d’amore: Vanessa sceglie Carolin e lascia Max! | Anticipazioni italiane

Il momento tanto atteso è arrivato! Dopo settimane di bugie (anche a se stessa), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) prenderà infatti l’unica decisione possibile: seguire il suo cuore! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max sorprende Vanessa e Carolin

Da sempre Vanessa sogna una famiglia insieme all’uomo che ama. Un sogno che sta per realizzare insieme a Max (Stefan Hartmann). Peccato solo che nel frattempo la Sonnbichler abbia perso la testa per Carolin (Katrin Anne Heß)!

Sconvolta dall’idea di essersi innamorata di un’altra persona – per di più di una donna – la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) ha a lungo lottato contro i suoi sentimenti. Nonostante la ragione la spinga a rimanere insieme al fidanzato, però, il cuore la sta facendo continuamente cadere tra le braccia della Lamprecht…

E così – quando Max si assenterà per alcuni giorni – Vanessa intreccerà una relazione clandestina con Carolin, relazione che verrà presto chiusa proprio da quest’ultima. Prima che le donne si dicano definitivamente addio, però, ci sarà un ultimo momento di intimità a cui assisterà casualmente proprio Max!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa lascia Max

Sconcertato, il fitness trainer non saprà come interpretare la scena da lui vista, in quanto non immagina lontanamente che la fidanzata possa avere sentimenti per una donna. Complici i consigli di Michael (Erich Altenkopf), Max deciderà dunque di ignorare l’accaduto e organizzare una serata romantica per Vanessa. Proprio questo gesto, però, farà finalmente capire alla Sonnbichler di non poter continuare a mentire…

Non riuscendo a sopportare la vicinanza con il fidanzato, Vanessa fuggirà infatti nel bosco, dove darà libero sfogo alla propria disperazione. Sarà qui che la Sonnbichler verrà trovata da Robert (Lorenzo Patané), a cui confiderà il terribile dubbio che la sta logorando…

Ebbene, proprio grazie ai consigli del suo ex, Vanessa capirà finalmente di non poter sfuggire ai propri sentimenti e di dover prendere una decisione definitiva. E così, seppur con il cuore spezzato, la Sonnbichler comunicherà a Max non solo di non poterlo più sposare, ma di voler chiudere la loro relazione! E ora? Seguici su Instagram.