Tempesta d’amore: Paul non vuole più sposare Josie! | Anticipazioni italiane

Un incredibile colpo di scena è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Ad un passo dall’attesissimo lieto fine della diciottesima stagione della soap, infatti, le nozze tra i due protagonisti Paul (Sandro Kirtzel) e Josie (Lena Conzendorf) rischieranno di saltare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul sogna la morte di Josie

Dopo mesi di tira e molla, Paul e Josie si sono finalmente ritrovati e stanno programmando la loro vita insieme a Lisbona, dove la ragazza ha ottenuto un’offerta di lavoro da sogno e l’uomo potrà riabbracciare l’amata figlioletta Luna. Prima, però, i due innamorati vogliono ufficializzare il loro amore con il matrimonio!

Dal momento che la location scelta dai futuri sposini non è disponibile, Yvonne (Tanja Lanäus) si è messa alla ricerca di un’alternativa, trovando un luogo apparentemente perfetto: un bellissimo prato nel bosco non lontano dal Fürstenhof. Uno scherzo del destino, però, vorrà che si tratti proprio del luogo in cui Paul sposò Romy (Désirée von Delft) per poi vedere collassare quest’ultima tra le sue braccia.

Non c’è dunque da stupirsi se il giovane Lindbergh resterà sconvolto nel ritrovarsi in cui luogo così carico di ricordi dolori. Uno shock che lo porterà ad immaginare che a Josie possa toccare la stessa sorte di Romy!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul non vuole sposarsi

Nonostante i tentativi di Josie di rassicurarlo e la sua stessa certezza che le proprie paure siano infondate, Paul non potrà fare a meno di essere tormentato da incubi continui. E così, seppur a malincuore, l’uomo prenderà una decisione sofferta…

Di fronte ad una sconvolta Josie, Paul spiegherà dunque di non poterla sposare, in quanto certo che il giorno del matrimonio le possa accadere qualcosa. E nulla sembrerà in grado di fargli cambiare idea… I due protagonisti della diciottesima stagione resteranno dunque senza happy end?