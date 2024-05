Tempesta d’amore: Vanessa folle di gelosia per Carolin e Leon! | Anticipazioni italiane

Se reprimere l’amore é difficile, con la gelosia l’impresa diventa impossibile! Lo sa bene Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si ritroverà a dover combattere con sentimenti inaspettati… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa respinge Carolin

Per settimane Vanessa ha mentito (anche a se stessa) sulla natura del suo legame con Carolin (Katrin Anne Heß). Peccato solo che il passare del tempo ai suoi sentimenti non solo non siano svaniti, bensì si siano rafforzati.

E così, dopo qualche bacio rubato, le due donne hanno finito per lasciarsi andare alla passione, facendo l’amore per la prima volta. Nemmeno allora, però, la Sonnbichler ha accettato la verità!

Determinata a non distruggere il suo sogno di una famiglia con Max (Stefan Hartmann), la ragazza ha infatti respinto nuovamente la Lamprecht, dichiarando che il loro momento di intimità non ha avuto alcun significato e che è il fitness trainer l’unica persona da lei amata. Ma sarà davvero così?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa gelosa di Carolin e Leon

Col cuore a pezzi, Carolin cercherà conforto in Leon (Carl Bruchhäuser), suo unico amico e confidente a Bichlheim. Ancora distrutto dalla fine della sua storia con Josie (Lena Conzendorf), l’uomo capirà benissimo lo stato d’animo dell’amica e proverà a distrarla passando con lei una serata all’insegna di alcol e divertimento.

Sarà in questo contesto che – complice qualche bicchiere di troppo – Carolin e Leon si avvicineranno più del previsto finendo per baciarsi appassionatamente. Bacio che verrà visto proprio da Vanessa! E ora?

Ebbene, la Sonnbichler resterà così sconvolta da non arrivare a sfogarsi addirittura con Max! Così facendo, però, porterà quest’ultimo a convincersi che i sospetti di Michael (Erich Altenkopf) fossero giusti e che Leon sia il motivo della decisione di Carolin di annullare le loro nozze.

Vanessa chiarirà l'equivoco? E, soprattutto, cosa ne sarà della sua relazione con la Lamprecht?