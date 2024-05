Un posto al sole anticipazioni: Rossella perderà sia Nunzio che Riccardo?

Vi abbiamo già parlato ampiamente del momento “confuso” di Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo) a Un posto al sole, e le cose per lei pare proprio che non andranno meglio con il passare delle settimane. Anzi!

Sul “fronte Riccardo”, continueranno i disaccordi con l’ex promesso sposo (interpretato da Mauro Racanati). Già sappiamo che quest’ultimo a breve rivedrà ancora l’ex moglie Virginia Rinaldi (Desiree Noferini) e che la stessa Rossella si accorgerà dei due insieme, non potendo evitare peraltro di provare una certa gelosia. Ma non finisce qui.

Eh sì: con il trascorrere degli episodi, sarà sempre più chiaro che Virginia proverà ancora una volta a ricucire con il dottor Crovi. Al momento non è chiaro se ci riuscirà ma quel che è certo è che per Rossella sarà improrogabilmente giunto il momento di chiarire quello che vuole, dopo peraltro un ultimo sfogo con mamma Silvia (Luisa Amatucci).

Occhio però, perché se Riccardo sarà già nell'orbita di Virginia, anche Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo) già da un po' non segue più i tempi della Graziani e nella sua vita è entrata la sfortunata Diana (Sara Zanier). Si preparano dunque tempi non felici per la nostra Rossella, che presto avrà il timore di aver perso anche Nunzio (dopo aver rinunciato a Riccardo). Sarà un timore che corrisponderà a realtà?