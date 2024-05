Aria di burrasca su una delle coppie principali di Un posto al sole: era iniziata come una storia divertente ma la sensazione è che – a forza di equivoci e litigi – la situazione tra Guido Del Bue (Germano Bellavia) e Mariella Altieri (Antonella Prisco) possa diventare sempre più insostenibile!

Il rapporto tra i due coniugi era divenuto “freddino” già da qualche tempo, ma le scintille sono aumentate di certo con il ritorno in scena di Claudia Costa (Giada Desideri), verso la quale il simpatico vigile sembra nutrire uno spontaneo interesse. A quel punto Mariella ha iniziato a farsi sentire presso il marito, ma in qualche caso ha avuto la peggio collezionando anche qualche figuraccia di troppo legata a dei fraintendimenti.

Ma saranno davvero “fraintendimenti” o, in fondo, i sospetti di Mariella hanno un fondamento? La domanda è lecita per via delle nuove anticipazioni: per quanto Mariella non sopporti la nuova arrivata, Guido se ne infischierà e accompagnerà veramente Claudia a sostenere il famoso provino di cui tanto si parla in questi giorni. E per l’occasione, Del Bue vivrà con lei un momento che le trame definiscono “di pericolosa vicinanza“…

Insomma, ridendo e scherzando, sarà sempre più chiaro che un Guido ormai stanco della vita matrimoniale sarà sempre più "acceso" dalla novità che è arrivata nella sua vita. Ma quindi cosa succederà? La distanza tra lui e la consorte aumenterà ancora di più? E fino a che punto? Le risposte arriveranno tra pochissimo tempo…