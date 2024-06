Beautiful, anticipazioni 27 giugno 2024: Hollis rivela il suo interesse per Brooke

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 27 giugno 2024

Bill (Don Diamont) nota un turbamento in Sheila (Kimberlin Brown), che pensa all'ultimo incontro con Deacon (Sean Kanan). Dovendo consegnare un pranzo ad asporto alla Forrester Creations, Hollis (Hollis W. Chambers) rivela a Deacon il proprio interesse per Brooke (Katherine Kelly Lang), sperando che ciò non crei un problema tra loro. Taylor (Krista Allen) rivela a Brooke di aver ordinato un pranzo a Il Giardino con la richiesta di farlo consegnare da Hollis.