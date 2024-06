Beautiful, anticipazioni americane: da Febbre D’Amore, Christine e Danny guest star!

Nuovo cross over in vista nelle puntate americane di Beautiful, dove, da Febbre D’Amore, arriveranno Christine Blair e Danny Romalotti. Quest’ultimo è interpretato da Michael Damian, mentre a prestare il volto a Christine è Lauralee Bell, figlia dei creatori di entrambe le soap opera, William J. Bell e Lee Philip Bell (nonché, quindi, sorella dell’attuale capo produttore e sceneggiatore di Beautiful, Brad Bell).

L’attrice interpreta il personaggio di Christine, detta Cricket, dal 1983 e non è nuova al mondo dei Forrester. Nel 2007, infatti, fu protagonista di un altro cross over con Beautiful quando venne ingaggiata come avvocato difensore di Ridge Forrester nel processo per la morte di Shane McGrath: quest’ultimo, dopo essersi tolto la vita nell’ufficio di Ridge, venne ritenuto vittima di omicidio dopo che Stephanie, nel tentativo di proteggere il figlio, si sbarazzò del cadavere con l’aiuto dello stilista, provando a far ricadere la colpa su Nick Marone (allora appena sposatosi con Taylor Hayes).

Quando la verità venne a galla, Ridge fu arrestato e mandato a processo. Christine ne guidò la difesa che vide Taylor, Brooke e Stephanie unite nel tentativo di far riemergere in Rick Forrester i ricordi dello sparo al patrigno Grant Chambers. Allora Ridge, per proteggere il fratellastro, si prese la colpa. Rick non riacquistò mai quei ricordi rimossi, ritenendo che fossero anche bugie che le tre donne volevano usare per proteggere Ridge; in ogni caso Rick intervenne in tribunale dando testimonianza di come il parente non avrebbe mai potuto uccidere qualcuno e che, anzi, quanto fece per lui in passato dimostrava come avesse davvero solo cercato di impedire a Shane di togliersi la vita.

Stavolta Christine non dovrà difendere nessun Forrester in tribunale: attualmente lei e Danny, tornati in coppia dopo decenni, sono impegnati nel tour di lui, affermata rock star. Christine ha messo da parte al momento la propria carriera per potergli stare accanto. Il tour farà tappa a Los Angeles e Ridge chiederà al musicista di esibirsi a villa Forrester per festeggiare il rilancio della Brooke’s Bedroom.

Queste puntate, negli USA, andranno in onda ad agosto e le anticipazioni segnalano che lo stilista potrebbe avere un ulteriore ingaggio per Danny: forse la festa potrebbe nascondere delle nuove nozze a sorpresa per Ridge e Brooke che, pur tornati ad essere una coppia da tempo, non si sono ancora risposati…