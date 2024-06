Beautiful, anticipazioni americane: torna Thomas, ma si è fidanzato con…

Thomas Forrester torna da Parigi, fidanzato con Paris. Non è un buffo gioco di parole, ma quanto sta avvenendo nelle puntate americane di Beautiful, dove l’uscita di scena del primogenito di Ridge, lo scorso marzo, era soltanto dettata da necessità narrative e non rappresentava un addio definitivo, come vi avevamo riportato all’epoca.

Ebbene, il ragazzo non torna a Los Angeles da solo ma assieme al figlioletto Douglas Forrester, che era voluto partire col padre, deluso non solo dalla rottura della sua storia con Hope Logan ma anche dispiaciuto che la madre non amasse Thomas talmente tanto da accettare la proposta di matrimonio.

Beautiful, trame americane: Thomas si è fidanzato con Paris Buckingham

I due, però, saranno in compagnia di Paris Buckingham: lontana dai radar della narrazione da molto tempo, a quanto pare la ragazza si trovava a Parigi e tra lei e Thomas è scoppiata la scintilla. In fondo i due non sono mai stati indifferenti l’uno all’altra: Thomas aveva provato a corteggiarla quando lei frequentava il cugino Zende, ma era stato amichevolmente rifiutato. In seguito fu proprio Paris a far ammettere a Hope, per la prima volta, di trovare lo stilista attraente. In questi pochi mesi la relazione tra Thomas e Paris sembrerà aver bruciato le tappe, dato il vistoso anello che la ragazza indosserà al dito, accompagnato dalla rivelazione che i due si sono fidanzati ed intendono sposarsi.

Quale sarà la reazione di Hope? Con il ritorno di Thomas, la narrativa sembra già essere cambiata visto che la figlia di Brooke, che aveva ammesso alla madre il proprio interesse per Finn, ha dichiarato di non voler rovinare l’amicizia con il dottore e si è impegnata a soffocare quegli inopportuni sentimenti per un uomo sposato. Insomma, la sua attrazione per il marito di Steffy verrà così liquidata in fretta?

Beautiful, notizie dagli Stati Uniti: Hope rivuole Thomas?

In attesa di scoprirlo, quello che è certo è che Hope afferma di essersi sentita persa da quando le cose con Thomas sono finite e di non aver mai smesso di amarlo: i suoi rifiuti al matrimonio erano dettati dal timore di impegnarsi così presto in nuove nozze e non dalla mancanza d’amore per lo stilista.

Quest’ultimo, invece, si era chiaramente sentito non ricambiato e, stanco di umiliarsi in una relazione a senso unico, si è aperto a nuove possibilità che non si sono fatte aspettare. Il sentimento per Paris, però, è davvero sincero? E, soprattutto, la Buckingham è destinata ad essere lasciata all’altare nuovamente?

Gli spoiler segnalano che Hope proverà a convincere Thomas a dare loro una seconda chance, mentre Steffy affronterà la sorellastra accusandola di intromettersi nella vita del fratello: sicuramente il nuovo fidanzamento di Thomas sarà cosa gradita a Steffy, che ha sempre pensato che Hope abbia sfruttato il ragazzo attratta solo dalla sua assoluta devozione. Per Thomas, però, davvero Hope non è più l’unica donna? Seguici su Instagram.