Beautiful, anticipazioni dal 16 al 22 giugno 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 16 a sabato 22 giugno 2024

Il ritorno di fiamma di Deacon per Sheila non ha apparentemente riscontri positivi. Dovendo scegliere se vivere con Hope e Liam o con il padre, Douglas ha chiesto a sorpresa al giudice di essere affidato alla zia Steffy.

Hope è disperata perché ormai lo considera a tutti gli effetti suo figlio, e Thomas è evidentemente addolorato, ma il giudice, dopo aver ascoltato il bambino, comunica la sua decisione in maniera ufficiale. Intanto Carter e Katie amoreggiano in ufficio parlando proprio di questo.

Carter è ammirato dalla dolcezza con cui Katie si preoccupa della famiglia. Tornata a casa, Steffy racconta a Finn cosa è successo in tribunale, ossia che Douglas ha scelto a sorpresa lei come tutore legale.

Finn, incredulo, stabilisce dei limiti, cercando di spiegare a Steffy che, nonostante il suo affetto per Douglas, loro non sono i suoi genitori e teme che ciò possa compromettere l’armonia e la felicità familiare. Steffy tenta di persuaderlo che l’accoglienza di Douglas sarebbe una soluzione temporanea, mirata a evitare che il bambino si senta escluso o non amato.

Liam tenta di consolare Hope, che è disperata per la decisione di Douglas, assicurandole che sarà Douglas stesso a desiderare di tornare da loro una volta che sentirà la mancanza. Tuttavia, Hope rimane inconsolabile. È arrivato il giorno fatidico e Douglas deve traslocare a casa di Steffy, come deciso dal giudice.

Mentre Hope e Liam sono disperati per la decisione di Douglas di trasferirsi a casa di Steffy, lei e Finn sono spaventati; l’unico contento di questa decisione è Thomas.

Thomas spera di approfittare della situazione con la complicità di sua sorella Steffy per poter trascorrere più tempo con il figlio e poter riparare agli errori commessi con lui.

Brooke e Taylor pranzano insieme a “Il Giardino” parlando di Douglas. Le due nonne dimostrano un’ottima intesa, con grande meraviglia di Deacon.

Hope torna a casa affranta dopo aver lasciato Douglas da Steffy, ma Liam è fiducioso che lui possa ripensarci, tornando sui suoi passi, e la rassicura: il bambino tornerà presto da loro.

Thomas irrompe a casa della sorella per vedere il figlio, ritenendo di non dover chiedere il permesso per fargli visita. Ma Steffy lo ferma, dichiarando la sua imparzialità rispetto alla tutela del nipote. Thomas si irrita, alza la voce e Finn lo invita ad andarsene. Seguici su Instagram.