Beautiful, anticipazioni dal 23 al 29 giugno 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 23 a sabato 29 giugno 2024

Thomas irrompe a casa della sorella per vedere il figlio, ritenendo di non dover chiedere il permesso per fargli visita. Ma Steffy lo ferma, dichiarando la sua imparzialità rispetto alla tutela del nipote. Thomas si irrita, alza la voce e Finn lo invita ad andarsene..

Thomas minaccia Steffy e Finn: non gli impediranno di vedere suo figlio quando vorrà. Infatti, ora che Douglas vive a casa della sorella, lui pretende di poterlo vedere liberamente, senza dover chiedere alcun permesso.

Steffy e Finn rimangono fermi sulla loro posizione per proteggere Douglas da ulteriori traumi e impediscono a Thomas di vedere suo figlio senza dover prima chiedere il loro permesso di fargli visita.

Brooke e Taylor pranzano insieme a “Il Giardino”, dove il giovane e affascinante cameriere Hollis flirta con Brooke, almeno secondo l’opinione di Taylor.

Taylor sostiene che Brooke stia flirtando con Hollis, ma lei nega finché una richiesta inaspettata di Hollis sembra dare ragione proprio a Taylor. Nel frattempo, tra Thomas e Steffy c’è una forte tensione a causa di Douglas.