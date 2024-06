Beautiful, anticipazioni dal 9 al 15 giugno 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 9 a sabato 15 giugno 2024

Steffy si confida con Brooke: Taylor potrebbe costituirsi. Entrambe vogliono impedirlo, ma Taylor è in crisi. Thomas cerca di convincere Hope a restituirgli il ruolo di capo stilista di “Hope for the Future”, ma lei rifiuta categoricamente.

Steffy, preoccupata per Taylor, chiede a Brooke di farle visita e di cercare di aiutarla; Taylor scrive una nota in cui dice che l’unico modo di salvaguardare le persone che ama è farla finita.

Taylor scrive un messaggio di addio e poi prende delle pillole; quando Brooke va a casa di Taylor, trova il flacone e la donna addormentata sul letto. Steffy confida a Finn che Brooke sta andando a far visita a Taylor e di sperare che la convinca a non costituirsi.

Brooke trova un flacone di pillole nel soggiorno e scopre Taylor addormentata profondamente. Temendo che abbia preso una decisione drastica, si preoccupa molto, ma poi, chiarito il malinteso, invita Taylor a trasferirsi a casa sua.

Deacon sorprende Sheila presentandosi inaspettatamente alla villa di Bill Spencer. Brooke invita Taylor a trasferirsi da lei; Taylor, sebbene lusingata, chiede tempo per riflettere. Steffy esprime a Finn la sua preoccupazione per il fratello, il cui rapporto con Douglas è ormai compromesso.

Thomas consegna a Hope e a Liam alcuni documenti con i quali propone di dare a Douglas la facoltà di scegliere davanti a un giudice se vivere con il padre o con loro. Douglas, consultato da Hope, esprime il desiderio di vivere con loro.

Nell’ufficio del giudice, Thomas sollecita Steffy a testimoniare a suo favore per la custodia di Douglas. Successivamente, nel tribunale, Douglas è chiamato a scegliere il suo tutore legale e con chi vivrà. Hope e Thomas gli rivolgono entrambi un appello accorato, assicurandogli il loro profondo amore.

Hope e Thomas auspicano che il piccolo Douglas scelga di vivere con loro. Tuttavia, Douglas ha in serbo una sorpresa imprevista che non tutti apprezzeranno.

Sheila, presa dalla nostalgia, è andata a trovare Deacon, che è felice della sorpresa. Douglas ha espresso al giudice il desiderio di vivere con la zia Steffy, causando panico in Hope e sorpresa negativa in Liam e Thomas.

Di fronte alle suppliche di Hope di evitare che Douglas si trasferisca da Steffy, lei stessa contrappone un'idea geniale. Nel frattempo, all'oscuro di tutto, Finn e Li riflettono sulla migliore decisione da prendere per il benessere del piccolo Douglas.