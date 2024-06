Beautiful, anticipazioni e trama 10 giugno 2024: Hope non è convinta di Thomas

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è in ansia per Taylor (Krista Allen) ed esprime a Brooke (Katherine Kelly Lang) il proprio senso di colpa: Taylor ha sparato a Bill (Don Diamont) perché pensava di doverla proteggere ed ora dovrebbe essere lei a proteggere la madre. Brooke le assicura il proprio aiuto. Intanto Thomas (Matthew Atkinson) cerca di far breccia in Hope (Annika Noelle), che, tuttavia, stavolta sembra decisa a non concedergli il beneficio del dubbio… Seguici su Instagram.