Beautiful, anticipazioni e trama 6 giugno 2024: Brooke a Taylor, “non sei come Sheila!”

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 6 giugno 2024

Sheila (Kimberlin Brown) e Katie (Heather Tom) si affrontano: la Carter pretende che Katie accetti il suo rapporto con Bill (Don Diamont) e non si intrometta. Finn (Tanner Novlan) cerca di regalare a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) un po' di evasione dalle loro preoccupazioni. Brooke (Katherine Kelly Lang) cerca di convincere Taylor (Krista Allen) di non essere affatto come Sheila: ha solo commesso un terribile errore perché credeva che sua figlia fosse stata violata e se n'è pentita…