Beautiful, anticipazioni e trama 8 giugno 2024: Katie capisce quant’è profonda l’amicizia tra Brooke e Taylor

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 8 giugno 2024

Katie si confronta con Brooke, che, sebbene abbia sempre saputo che era stata Taylor a sparare a Bill, non lo ha mai rivelato alla sorella. Brooke giustifica il terribile e folle gesto della psichiatra. Katie capisce la profondità dell'amicizia sorta tra la Logan e Taylor, quando Brooke dichiara che non permetterà a Sheila e Bill di rovinare la vita a Taylor. Intanto Steffy torna a persuadere la madre a non confessare, compiendo un sacrificio troppo grande e che potrebbe non servire a niente. Sheila manifesta a Deacon la propria intenzione di non lasciare che nessuno intralci il suo rapporto con Bill, a partire da Katie…