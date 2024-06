Che dio ci aiuti 8, iniziate le riprese

Dopo il grande successo di “Viola come il mare 2”, che ha permesso alla serie di ottenere una terza stagione, Francesca Chillemi guarda già al futuro buttandosi a capofitto su un altro set, quello dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti.

Le riprese della longeva serie Lux Vide, che vede la Chillemi nei panni di Azzurra Leonardi (personaggio amatissimo dal pubblico e che l’attrice siciliana interpreta da quasi 13 anni), sono iniziate il 10 giugno 2024, a Roma.

Il CEO di Lux Vide, Luca Bernabei, ha dichiarato durante la prima giornata di riprese: “Siamo qui perché ci sono ancora delle persone che mettono entusiasmo e amore nell’immaginare e creare questa serie, dagli sceneggiatori alla produzione, al cast.”

Ad affiancare la protagonista Francesca Chillemi, oltre a volti ormai storici, ci saranno tante new entry, a partire da Giovanni Scifoni, che proprio con la Chillemi ha condiviso il successo di “Viola come il mare 2”. Ancora non è stata rivelata la descrizione del suo personaggio, ma dagli account ufficiali ci fanno sapere che presto scopriremo più dettagli.

Anche la trama rimane top secret per adesso, così come gli altri attori che si uniranno al cast. L’unica cosa che è trapelata nelle scorse settimane è che Elena Sofia Ricci, l’indimenticabile suor Angela, tornerà nella serie come guest star.

Anche l’ottava stagione della serie si avvale della scrittura di Elena Bucaccio insieme a Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato e Anna Bottino, mentre la regia sarà affidata ancora una volta a Francesco Vicario. Seguici su Instagram.