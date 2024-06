Endless Love anticipazioni: Leyla, ecco da chi sarà corteggiata…

Fin dalle sue prime apparizioni a Endless Love, Ayhan Kandarli (Kerem Alışık) sembrerà essere mosso da un solo obiettivo: cercare di guadagnarsi la fiducia di Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor). Tuttavia, l’uomo storcerà il naso quando entrerà a conoscenza di un particolare che non conosceva sulla vita della donna…

Endless Love, news: ecco chi è Ayhan

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei nostri precedenti post, Ayhan conoscerà Kemal Soydere (Burak Özçivit) in carcere. Il nostro protagonista passerà infatti un anno in prigione dopo aver sparato un colpo al petto al nemico Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Boss del carcere, Ayhan non stabilirà un vero e proprio contatto con Kemal ma resterà affascinato da Leyla, la quale andrà un giorno a far visita all’amico (che considera al pari di un figlio).

Lì, per attirare la sua attenzione, Ayhan si rivolgerà a Leyla chiamandola “Cleopatra”, ma a dirla la donna non gli darà ascolto e sembrerà dimenticarsi di lui nel giro di pochi minuti. Una situazione che non sarà destinata a durare a lungo, anche perché Ayhan uscirà di prigione lo stesso periodo di Kemal…

Endless Love, trame: Ayhan si intromette negli affari di Kemal; perché?

E quando sarà a piede libero, Ayhan avvierà uno strano gioco con Kemal, dato che si intrometterà nella vendetta che intende portare avanti contro Emir. In che modo? Molto semplice. Ayhan scoprirà che Soydere ha rinchiuso un poliziotto in una prigione che lui stesso ha costruito per fargli vivere l’isolamento che ha patito sulla sua persona per un anno intero. Inoltre, come se non bastasse, apprenderà che sta anche ricattando il direttore del carcere, impedendogli di vedere i suoi familiari.

A quel punto, Ayhan affronterà Kemal e gli dirà di lasciare in pace il direttore, non ottenendo il suo favore. E stranamente, qualche giorno dopo, il sopracitato direttore perderà la vita in quello che parrà a tutti gli effetti un tragico incidente automobilistico. Una messinscena alla quale Kemal non darà affatto credito, tant’è che accuserà Ayhan di quanto successo…

Endless Love, spoiler: Ayhan corteggia Leyla…

In tutto ciò, una sera Ayhan seguirà Leyla ed insisterà per darle un passaggio; dopo avere opposto un po’ di resistenza, alla fine Leyla – che si era presentata all’uomo con il nome di Fehime – accetterà di farsi riaccompagnare e gli svelerà sia che gli ha mentito sulla sua identità e sia che il suo vero cognome è Acemzade.

Una rivelazione che farà storcere il naso a Ayhan, anche se non darà modo alla donna di accorgersene. Per quale ragione resterà turbato dal cognome di Leyla? Non mancheremo di aggiornarvi su questo particolare, anche perché in questa fase della storia non sarà ancora ben chiaro per conto di chi Ayhan starà agendo…