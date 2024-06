Endless Love anticipazioni: Kerem Alışık sarà Ayhan Kandarli

Un volto noto entrerà a far parte del cast fisso di Endless Love. Nel corso degli episodi della seconda stagione della dizi turca, i telespettatori faranno infatti la conoscenza di Ayhan Kandarli, un nuovo personaggio interpretato da Kerem Alışık, l’indimenticato Ali Rahmet Fekeli di Terra Amara. Cerchiamo dunque di capire come verrà introdotto nelle storyline…

Endless Love, news: Kemal spara a Emir

Tutto si verificherà in seguito all’arresto di Kemal Soydere (Burak Özçivit), che si costituirà alla polizia dopo aver sparato a Emir Kozcuoglu (Kaan Urgancioglu) riducendolo in fin di vita. A quel punto ci sarà la testimonianza di Nihan Sezin (Neslihan Atagul) che – turbata dalle morti del padre Onder e del fratello Ozan – farà sapere al giudice che voleva farla pagare ad Emir per una relazione extraconiugale avuta con la sorella Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse); tale testimonianza farà sì che Kemal si trovi a trascorrere in carcere circa dieci mesi, in attesa di sapere se la sua condanna verrà prolungata o meno.

Grazie a questo escamotage narrativo, Kemal farà dunque la conoscenza in prigione di Ayhan, un altro detenuto che sarà un vero e proprio boss, tant’è che avrà al suo servizio diversi uomini pronti ad accontentarlo in ogni suo desiderio. Una conoscenza che, in più di un’occasione, si rivelerà utile a Soydere…

Endless Love, trame: Emir rende difficile il soggiorno di Kemal in carcere…

Eh sì: appena si risveglierà da un breve coma e da una difficile operazione che gli avrà lasciato un deficit motorio ad una gamba, Emir vorrà vendicarsi ad ogni costo di Kemal e, oltre a tentare di ucciderlo grazie ad alcuni scagnozzi tra le sbarre, renderà il suo soggiorno in carcere un vero e proprio inferno.

Non a caso, per gran parte della sua detenzione, Kemal verrà rinchiuso in una cella di isolamento, dove avrà modo di pensare anche al grande “tradimento” di Nihan, che intanto avrà annunciato a tutta la stampa, mentendo, di essere rimasta incinta di Emir. Ad osservarlo, in tutto questo calvario, ci sarà Ayhan, che ad un certo punto farà anche la conoscenza di Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor)…

Endless Love, spoiler: Ayhan affascinato da Leyla?

Come facilmente prevedibile, Ayhan incrocerà Leyla durante una visita in carcere a Kemal; nella stessa, la donna farà presente a Kemal che probabilmente Nihan ha detto la verità riguardo alla gravidanza poiché ricorderà che, in seguito ad uno svenimento, un medico aveva detto alla ragazza di non essere incinta.

Inconsapevoli del fatto che quel dottore ha mentito a Nihan su ordine di Emir, Leyla e Kemal non si faranno più domande sulla paternità del bambino portato in grembo da Nihan e si concentreranno sulle varie piste da seguire per evitare una condanna più dura per il tentato omicidio di Emir.

Fatto sta che, contemporaneamente a tutto ciò, Ayhan darà l’impressione di essere rimasto incantato dalla bellezza di Leyla. Un dubbio che resterà quando, passati circa nove mesi dal primo incontro, Ayhan tornerà a incrociare la sua strada con quella della Acemzade… Seguici su Instagram.