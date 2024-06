Endless Love anticipazioni: Galip gioca a carte scoperte con Asu

Nelle puntate italiane di Endless Love in onda tra qualche settimana arriverà per Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen) il tempo di giocare a carte scoperte con la “figlia segreta” Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk). Non a caso, l’uomo proporrà alla giovane un’alleanza da avviare contro il primogenito Emir (Kaan Urgancıoğlu)…

Endless Love, news: Galip sa che Asu è sua figlia

Galip comincerà ad avere dei sospetti sul conto di Asu nel momento in cui la vedrà insieme ad Emir al capezzale della moglie Müjgan (Ayşen İnci). A quel punto, dopo aver cercato invano di stabilire un contatto con lei, il Kozcuoğlu senior penserà di affrontare Hakkı Alacahan (Metin Coşkun) per avere delucidazioni sulla questione, ma l’uomo preferirà togliersi la vita di fronte a lui piuttosto che tradire la vera identità di Asu.

Rimasto senza alcun tipo di appiglio (e consapevole del fatto che probabilmente Emir sa già tutto quanto ed ha preferito non dirglielo), Galip ricorrerà quindi ad un test del DNA top secret ed avrà la risposta che cercava, ossia che Asu è la figlia che non ha mai accettato poiché convinto erroneamente che Mujgan l’avesse tradito proprio con Hakki. Una consapevolezza che Galip terrà per sé per circa un anno…

Endless Love, trame: Asu tra Emir e Kemal

Come sapete, la seconda stagione della dizi turca sarà ambientata circa dodici mesi dopo il grande finale della prima. In attesa di Kemal (Burak Özçivit), rinchiuso tutto il tempo in carcere dopo aver sparato ad Emir, Asu non sarà riuscita ad andare più di tanto avanti con la sua vita, tant’è che cercherà di riprendere i preparativi del suo matrimonio con Soydere prima che quest’ultimo si riavvicini troppo a Nihan Sezin (Neslihan Atagül), diventata tra l’altro madre della piccola Deniz (Arven Beren).

Un’impresa di difficile realizzazione per Asu, dato che Kemal verrà preso dal sospetto che Deniz sia sua figlia e tenterà di appurare la situazione. Almeno finché Emir non corromperà un falso medico affinché comunichi a Kemal che la bimba ha un gruppo sanguigno non compatibile con il suo.

Endless Love, spoiler: Galip gioca a carte scoperte con Asu

Inaspettatamente, la situazione farà fare dei passi azzardati pure ad Emir: Nihan fingerà infatti di piegarsi a tutte le sue volontà e si dirà disposta a lasciarsi per sempre alle spalle la storia d’amore con Kemal; in cambio gli farà però firmare una sorta di contratto matrimoniale, nel quale Kozcuoğlu si impegnerà a cederle il 50% delle azioni della Holding di sua proprietà.

Anche se farà firmare alla nuora un altro contratto, dove la donna si impegnerà a restituire prontamente le sue azioni in caso di divorzio, Galip non si fiderà più della lucidità di Emir e giocherà a carte scoperte con Asu. Oltre a comunicarle di sapere da più di un anno che è sua figlia, Galip proporrà ad Asu di aiutarlo a disfarsi del ruolo di Emir nell’impresa, sottolineando che anche lei ha il diritto di ereditarla come il fratello.

Un vero e proprio patto col diavolo, ma come reagirà Asu? In tal senso, c’è da dire che la ragazza non darà subito una risposta a riguardo a Galip e si prenderà del tempo per rifletterci… Seguici su Instagram.