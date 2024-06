Endless Love anticipazioni: Kemal sequestra un uomo! Ecco chi

Tempi duri in arrivo per Kemal Soydere (Burak Özçivit) nelle prossime puntate italiane di Endless Love. Dopo aver sparato ad Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), il nostro protagonista passerà un anno in prigione. Una volta che verrà liberato, niente per lui sarà come prima…

Endless Love, news: Kemal viene liberato

Come abbiamo già avuto modo di segnalarvi, la seconda stagione della dizi turca sarà ambientata circa un anno dopo rispetto al finale della prima. In quel lasso di tempo che non verrà mostrato, Kemal avrà subito varie vessazioni, in particolare da un poliziotto pagato da Emir per farlo soffrire.

In più di una circostanza, il funzionario di polizia non esiterà infatti ad accusare Kemal di averlo picchiato; agendo in tale modo potrà quindi rinchiuderlo in una cella di sicurezza, isolandolo dal resto degli altri carcerati, tra i quali spiccherà la new entry Ayhan Kandarli (Kerem Alışık). Soydere tirerà quindi un sospiro di sollievo quando verrà scarcerato, anche se il suo obiettivo principale sarà quello di vendicarsi di tutti quelli che l’hanno fatto soffrire, poliziotto compreso…

Endless Love, spoiler: Kemal sequestra il poliziotto!

Potendo contare sulla vicinanza di Zehir (Uğur Aslan), che gli sarà stato sempre accanto nell’anno trascorso in prigione, Kemal si vendicherà per primo proprio del poliziotto. Una mattina attirerà infatti l’uomo all’interno di un taxi e, senza il suo consenso, lo porterà in un luogo isolato, dove avrà riprodotto una cella simile a quella in cui è stato rinchiuso.

Anche se il poliziotto gli implorerà di perdonarlo, Kemal non si lascerà prendere dai rimorsi e gli farà presente che starà lì lo stesso tempo che lui ha trascorso isolato in carcere. Non a caso, metterà uno dei suoi uomini a sorvegliare la cella, anticipando al povero malcapitato che è soltanto il primo tassello della vendetta contro Emir. Una giustizia “fai da te” che Kemal intenderà estendere persino all’amata Nihan (Neslihan Atagul)…

Endless Love, trame: Nihan prova a chiedere aiuto a Kemal ma…

Contemporaneamente a questo evento, Emir rapirà la piccola Deniz, la figlia che Nihan ha avuto da Kemal. Proprio per questo, una volta che verrà messa con le spalle al muro dal marito, la Sezin penserà ad un certo punto di chiedere aiuto proprio a Kemal, che ignorerà di essere il padre della bambina.

Non a caso, appena se la ritroverà davanti, Kemal avrà un atteggiamento piuttosto freddo con Nihan, che desisterà dal chiedergli aiuto. Soydere sarà infatti concentrato sulla sua vendetta e cercherà di introdurre un avvocato spia all’interno dell’azienda di Emir.

Questo piano sembrerà non riuscire, visto che Emir e il padre Galip (Burak Sergen) assumeranno una certa Zehra Tozkan (Ece Mudessiroğlu). Assunzione che farà storcere il naso a Zehir… ma per quale motivo? Seguici su Instagram.