Endless Love anticipazioni: Kemal si fidanza con Asu!

Colpo di scena nelle prossime puntate di Endless Love: nonostante il grande amore provato per Nihan Sezin (Neslihan Atagul), Kemal Soydere (Burak Ozcivi) si rassegnerà all’idea di non avere alcun futuro con la sua ex ed accetterà di fidanzarsi ufficialmente con Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk). La festa di fidanzamento tra i due riserverà però diverse sorprese. Scopriamole insieme…

Endless Love, news: Kemal fa arrestare Ozan ed Emir

Tutto partirà quando, in quanto sorella segreta di Emir (Kaan Urgancioglu), Asu farà avere a Kemal, tramite il fidato alleato Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan), il filmato in grado di dimostrare che Kozcuoğlu ha aiutato Ozan Sezin (Barış Alpaykut) a disfarsi del cadavere della prostituta Linda. A quel punto, Kemal non esiterà a consegnare lo stesso video alle autorità, che procederanno quindi all’arresto di Ozan e Emir nel corso di un evento pubblico.

Una decisione, quella di Soydere, che indisporrà Nihan, la quale non si capaciterà di come l’uomo abbia potuto compromettere in maniera così forte il fratello, pur essendo consapevole dei suoi problemi mentali. I due protagonisti si muoveranno quindi su fronti completamente opposti, che saranno destinati a dividersi ancora di più quando Kemal, stanco di lottare contro i mulini a vento, accetterà la richiesta del suo capo Hakkı Alacahan (Metin Coşkun) e si preparerà a diventare il marito di Asu…

Endless Love, spoiler: Kemal chiede a Asu di sposarlo

Eh sì: quando tutto sembrerà andare in maniera opposta a quella che aveva immaginato, compresi Emir e Ozan che verranno scarcerati in attesa di ulteriori indagini sulla morte di Linda, Kemal comprenderà che non è possibile alcun futuro con Nihan e, pur sottolineando di essere ancora innamorato della sua ex, chiederà con successo a Asu di diventare sua moglie.

Per la prima volta nella dizi turca, Soydere smetterà di lottare per il suo amore con Nihan e vorrà costruire un futuro con Asu, che dal canto suo gli giurerà che farà il possibile per farlo innamorare di lei, continuando però a nascondergli che è lei la parente misteriosa di Emir che sta cercando da settimane. Di tale segreto per ora saranno a conoscenza soltanto lo stesso Emir e Tufan. Intanto occhio alla festa di fidanzamento che la novella coppia organizzerà con amici e parenti…

Endless Love, trame: Asu e Kemal si fidanzano

Per convincere Emir a non tentare di ucciderla, come ha già fatto, Asu approfitterà di un momento di distrazione generale alla festa per allontanarsi e consegnare al fratello la pistola con la quale Ozan ha ucciso, cinque anni prima, la povera Linda. Senza destare alcun sospetto, Asu continuerà poi con i festeggiamenti, ai quali sarà stata invitata anche Nihan.

E così, nel momento del fatidico nastro del taglio rosso, legato ai due anelli di fidanzamento che Asu e Kemal si scambieranno come simbolo del loro futuro matrimonio, Nihan non riuscirà a sopportare il forte dolore e perderà i sensi alla presenza di tutti gli invitati alla cerimonia. Il tutto mentre Emir avvierà un diabolico piano per ricondurre Ozan in prigione con la complicità dell'amante Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse)…