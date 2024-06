Endless Love anticipazioni: Nihan cerca aiuto per recuperare Deniz ma…

La seconda stagione di Endless Love si aprirà nel peggiore dei modi per la povera Nihan Sezin (Neslihan Atagul): la donna dovrà infatti fare i conti con il marito Emir Kozcuoglu (Kaan Urgancioglu), che rapirà la piccola Deniz (Arven Beren), la figlia che ha avuto da Kemal Soydere (Burak Özçivit). Per questo, Nihan chiederà aiuto ad una persona inaspettata, ma cadrà a sua volta in un inganno…

Endless Love, news: ecco perché Emir rapisce Deniz

Se ci avete seguito in precedenza, sapete già che ci sarà un salto temporale di circa un anno tra la prima e la seconda stagione della dizi turca. I telespettatori ritroveranno dunque Nihan residente a Londra, mentre Kemal avrà trascorso tutto quel tempo in carcere dopo aver sparato ad Emir.

Proprio l’imprenditore rappresenterà il primo grande ostacolo da superare per la ragazza: anche se sarà consapevole del fatto che la bambina è figlia di Kemal, non avendo mai avuto rapporti intimi con lei, Emir darà ordine ai suoi uomini di rapire la piccola Deniz e la porterà in Turchia. A Nihan non resterà dunque altra scelta se non quella di tornare a Istanbul ma non vorrà cedere ai ricatti di Emir. Non a caso, incendierà la sua vecchia casa di famiglia pur di non andare nuovamente a vivere sotto il suo stesso tetto. La storyline non si fermerà però qui…

Endless Love, spoiler: Nihan chiede aiuto al commissario Hakan

Non potendo contare sull’aiuto di Kemal, desideroso di vendicarsi di tutti quanti per l’anno trascorso in carcere, Nihan penserà di chiedere aiuto al commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay) per rintracciare il luogo nel quale Emir ha nascosto la piccola Deniz. Il funzionario di polizia inizierà però a tergiversare stranamente sulla questione, tant’è che ad un certo punto dirà alla Sezin che non può fare nulla per lei, visto che a tutti gli effetti Kozcuoğlu risulta essere il padre della bambina.

Una vera e propria scusa perché, come la narrazione successiva della serie mostrerà, Hakan sarà stato a sua volta pagato da Emir per rendere fallimentari le ricerche di Deniz. Inconsapevole del fatto che la neonata è stata affidata alle cure di Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse), Nihan non saprà dunque che fare e tenterà ancora una volta di chiedere aiuto a Kemal…

Endless Love, trame: Nihan torna da Emir

Ovviamente, Soydere risponderà picche alla richiesta d’aiuto di Nihan e le farà presente che ormai ha scelto di rifarsi una vita con Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk) nella quale non c’è spazio per lei. Sola e sconsolata, Nihan si piegherà ancora una volta al ricatto di Emir e tornerà nella casa che avrà acquistato per loro. In questo modo, potrà riabbracciare la piccola Deniz ma, ovviamente, il prezzo da pagare sarà molto alto… Seguici su Instagram.