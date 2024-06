Endless Love anticipazioni: Tarik e Banu costretti ad andare a vivere da…

Cosa faranno Tarik Soydere (Ruzgar Aksoy) e sua moglie Banu Akmeriç (Çağla Demir) una volta che perderanno tutto quanto a causa di un investimento sbagliato? Nel corso delle prossime puntate italiane di Endless Love, i due coniugi saranno costretti a prendere in tal senso una sofferta decisione: accettare l’ospitalità di Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime Soydere (Zeyno Eracar), i genitori dell’uomo. Scelta che sarà il preludio di un vero e proprio disastro…

Endless Love, news: Tarik e Banu perdono tutto quanto

Nel corso della seconda stagione, ambientata un anno dopo rispetto il finale della prima, il pubblico ritroverà Banu e Tarik proprietari di una concessionaria d’auto. Tuttavia, i novelli signori Soydere saranno completamente sommersi dai debiti, che ad un certo punto verranno rilevati dallo strozzino Ayhan Kandarli (Kerem Alışık), l’ex compagno di cella di Kemal (Burak Özçivit) affascinato da Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor).

Ayhan si rifiuterà dunque di concedere una proroga di pagamento a Tarik ed entrerà in possesso della sua concessionaria; a quel punto, pur di colmare l’enorme debito, l’uomo dovrà liberarsi anche della casa di Banu. Il risultato? I due non avranno un tetto sotto il quale stare e, loro malgrado, dovranno accettare l’ospitalità di Hüseyin, concessa senza chiedere il consenso della moglie Fehime…

Endless Love, spoiler: Banu e Tarik si trasferiscono

Anche se sarà passato un anno dalle nozze, Fehime non avrà ancora accettato Banu come nuora per via della sua precedente “relazione immorale”, spiattellata su tutti i giornali scandalistici, con lo sposatissimo Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). In più di un’occasione, Fehime si rivolgerà dunque a Banu in maniera piuttosto sgradevole, generando anche diversi dispetti da parte della nuora.

Una situazione, decisamente spiacevole, nella quale Tarik dovrà cercare più volte di fare da paciere, accettando addirittura di tornare a fare il barbiere nel vecchio locale di Hüseyin. Umiliazioni su umiliazioni che faranno da apripista allo scoperta di uno scottante segreto…

Endless Love, trame: la scoperta di Zeynep

L’astuta Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) si troverà infatti ad osservare per caso la casella di posta di Banu e scoprirà che quest’ultima riceve mensilmente un accredito ad una società intestata a Emir. Particolare del quale Tarik sarà completamente all’oscuro. Intuendo subito il marcio dietro la questione, Zeynep farà alcune domande a Banu alludendo al suo rapporto passato con Emir, ma ovviamente non avrà dalla cognata alcun tipo di delucidazione.

Su questo mistero Zeynep vorrà vederci più chiaro, data anche la ripresa della sua relazione da amante con Emir. E l’enigma potrebbe far traballare il difficile matrimonio tra Tarik e Banu, fino ad arrivare ad un punto di non ritorno… Seguici su Instagram.