Endless Love anticipazioni: Tarik e Banu indebitati fino al collo! Ecco perché…

Problemi economici gravissimi in arrivo per Tarik Soydere (Ruzgar Aksoy) e la moglie Banu Akmeriç (Çağla Demir) nei prossimi episodi di Endless Love. E ancora una volta in tutto ciò ci metterà lo zampino il perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu). Scopriamo insieme in che modo…

Endless Love, news: Tarik sposa Banu

Tarik sposerà Banu nel finale della prima stagione in gran segreto, nonostante il parare contrario della madre Fehime (Zeyno Eracar), che si opporrà per via della tresca avuta in passato dalla donna con Emir. Un anno dopo lo scambio dei voti nuziali, i telespettatori ritroveranno dunque Banu e Tarik proprietari di una concessionaria di automobili.

Tarik avrà infatti deciso di smettere di lavorare per Emir, ferito da un colpo di pistola dal fratello Kemal (Burak Özçivit). Tuttavia, il nuovo lavoro si sarà rivelato una vera e propria fonte di problemi per il giovane, ormai indebitato fino al collo. Proprio per questo, pur di non chiedere aiuto a nessuno, Tarik avrà scelto di chiedere un prestito ad uno strozzino. Una situazione che si ritorcerà contro di lui nel giro di una manciata di episodi…

Endless Love, trame: qualcuno rileva il debito di Tarik, ecco chi

A sorpresa, il debito contratto da Tarik verrà rilevato da Ayhan Kandarli (Kerem Alışık), l’uomo che è stato in prigione con Kemal e che ha avviato una sorta di corteggiamento verso Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor). Dando l’impressione di essere un boss della malavita turca, Ayhan incontrerà dapprima Emir e, senza fornirgli le sue generalità, gli farà presente che hanno degli interessi comuni dei quali, presto o tardi, dovranno parlare.

Fatto sta che Tarik storcerà il naso appena capirà che deve restituire il debito a Ayhan entro ventiquattro ore ed andrà subito a parlargli. Il nuovo arrivato non sarà però disposto a scendere alcun tipo di compromesso perché, a suo dire, deve vendicarsi di Kemal. Parole che sorprenderanno tanto Tarik, il quale comprenderà di essere finito nuovamente nei guai, seppur indirettamente, a causa delle dispute del fratello minore…

Endless Love, spoiler: Tarik affronta Kemal

Tutto questo a quali risvolti porterà? Ubriaco, Tarik si presenterà nella nuova casa di Kemal e gli inveirà contro di fronte a Fehime, al padre Hüseyin (Orhan Güner), alla sorella Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) e ad Asu (Melissa Aslı Pamuk). Quando sentirà il nome di Ayhan pronunciato dal parente, Kemal non saprà come agire perché non aveva idea dei piani dell’ex compagno di carcere circa il debito di Tarik.

Comunque sia, tale inconveniente non farà altro che riaccendere la disputa, mai del tutto sopita, tra i due fratelli. Una faccenda complicata nella quale si inserirà anche Banu, ancora segretamente in combutta con Emir, con cui non avrà mai smesso di avere contatti.

Non a caso, se ricordate bene, era stato proprio lo stesso Emir ad "obbligare" Banu a contrarre matrimonio con Tarik per portare avanti uno dei suoi loschi piani…