Endless Love anticipazioni: Tarik sposa Banu, ma occhio all’inganno!

Nozze last minute nelle prossime puntate italiane di Endless Love: nonostante il parere contrario dei genitori Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar), Tarik Soydere (Rüzgar Aksoy) deciderà di sposare Banu Akmeriç (Çağla Demir). Tutto ciò farà però parte di un piano ben orchestrato dal perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu)…

Endless Love, news: Tarik vuole sposare Banu ma Fehime si oppone

La storyline prenderà il via nel momento in cui, inconsapevole del fatto che la donna si è avvicinata a lui soltanto per ordine di Emir, Tarik vorrà presentare Banu, di cui è follemente innamorato, ai genitori. Tuttavia, dopo aver scoperto da Vildan Acemzade (Neşe Baykent) che la futura nuora è stata per diverso tempo l’amante di Emir, facendosi persino fotografare da alcuni giornali scandalistici facendosi beffe di Nihan Sezin (Neslihan Atagül), Fehime non vorrà proprio saperne di accogliere Banu in famiglia e si presenterà da lei per dirle che deve smetterla di circuire Tarik, che probabilmente la considera già un passatempo per via della sua precedente condotta immorale.

Tali parole, come facilmente prevedibile, feriranno profondamente Banu, che già si sentirà in colpa nei confronti di Tarik per la maniera errata con la quale sarà cominciata la loro relazione. Per questo motivo, la pr della Holding Kozcuoglu cercherà di troncare il rapporto con Tarik, ma quest’ultimo non vorrà proprio saperne e la stupirà con una controproposta…

Endless Love, trame: Tarik chiede a Banu di sposarlo

Eh sì: come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Tarik vorrà dimostrare a Banu che la ama al di sopra di ogni cosa e le chiederà di diventare sua moglie, nonostante il parere contrario della madre Fehime. Inizialmente, Banu tenterà di tirarsi indietro, parlando addirittura al compagno della discussione avuta con la “suocera”, ma poi verrà costretta da Emir a dirgli di sì.

Da un lato sarà dunque sempre più chiaro che Emir ha in mente una nuova strategia per cercare di colpire il nemico Kemal Soydere (Burak Özçivit) utilizzando Tarik; dall’altro Banu non avrà altra scelta se non quella di piegarsi al ricatto del suo ex amante, poiché temerà per la sua stessa vita, e sceglierà con l’ignaro Tarik un’imminente data di nozze…

Endless Love, spoiler: Banu e Tarik si sposano!

Così, senza darne notizia a nessuno, Tarik si recherà al municipio nel giorno prescelto per le nozze e diventerà a tutti gli effetti il marito di Banu, che andrà fino in fondo con la cerimonia. Come reagiranno dunque Hüseyin e Fehime una volta scoperto che il loro primogenito si è sposato anche di fronte al loro dissenso?

Per adesso, possiamo dirvi che le nozze tra Banu e Tarik saranno parte integrante degli episodi finali della prima stagione di Endless Love; mentre i due si staranno scambiando i voti nuziali, diverse situazioni, legati ad altri personaggi della telenovela, precipiteranno drasticamente ed un doppio dramma sarà in agguato. Preparate dunque i fazzoletti perché la commozione prenderà il sopravvento…