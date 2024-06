Endless Love anticipazioni: Zehra Tozkan, un’avvocata per Emir

Non ci sarà soltanto l’affascinante e misterioso Ayhan Kandarli (Kerem Alışık) tra le new entry della seconda stagione di Endless Love. Nel corso delle prossime puntate italiane della dizi turca, i telespettatori faranno infatti la conoscenza di Zehra Tozkan (Ece Mudessiroğlu), un’avvocatessa che fin da subito si inserirà nelle storyline principali della narrazione…

Endless Love, news: Kemal esce di prigione e…

Tutto partirà quando Kemal Soydere (Burak Ozcivi) uscirà di prigione, dove era stato rinchiuso un anno prima dopo aver sparato al nemico Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Quest’ultimo, oltre a rapire la piccola Deniz (Arven Beren), la figlia che la moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagül) ha avuto proprio da Kemal, si impegnerà nella ricerca di un avvocato da inserire nella Holding Kozcuoğlu.

Deciso a fare di tutto per farla pagare al nemico, Kemal utilizzerà dunque le conoscenze del fidato Zehir (Uğur Aslan) e cercherà dunque di introdurre un suo avvocato infiltrato nell’azienda di Emir e Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen) ma, almeno per ora, non riuscirà nel suo intento. La scelta ricadrà infatti su Zehra, che fin da subito darà l’impressione di essere disposta a tutto pur di entrare nelle grazie del cattivone…

Endless Love, spoiler: Zehir e Zehra si conoscono

In ogni caso, a poche ore dall’assunzione della donna, i telespettatori assisteranno fin da subito a un grande colpo di scena: Zehir incontrerà per caso Zehra e resterà attonito appena scoprirà che è l’avvocato assunto da Emir. In tal senso, c’è da dire che la donna si rivolgerà all’alleato numero uno di Kemal chiamandolo con un altro nome; per tutta risposta, Zehir non le darà però alcun tipo di spiegazione e preferirà interrompere a metà l’incontro.

Una conoscenza pregressa, quella con Zehra, che Zehir non nasconderà a Kemal, il quale farà dunque all’uomo una proposta: deve assolutamente convincere la donna ad entrare a far parte del loro “team”. In pratica, gli chiederà di trasformarla… nella loro spia! Ad ogni modo, l’impresa non sarà così facile…

Endless Love, spoiler: Zehra si prende gioco di Zehir?

Occhio dunque a come proseguirà la storia: seguendo alla lettera gli ordini di Kemal, Zehir organizzerà un incontro successivo con Zehra durante il quale le chiederà di tradire Emir per aiutare Soydere. Come facilmente prevedibile, Zehra rifiuterà la proposta di Zehir e, approfittando di un suo momento di distrazione, rovisterà tra i suoi documenti.

Zehra avrà infatti come obiettivo quello di scoprire la cifra che Kemal intende offrire ad un’asta sulla vendita di una miniera, dove ha messo gli occhi anche Emir. Il doppio gioco sembrerà riuscire alla perfezione, anche se all’ultimo minuto lo stesso Emir rinuncerà all’acquisto.

Queste saranno quindi le prime mosse di Zehra all’interno della dizi turca, ma vi consigliamo di fare particolarmente attenzione a questo nuovo personaggio, visto che riserverà parecchie sorprese, soprattutto in merito al suo strano rapporto con Zehir. Seguici su Instagram.