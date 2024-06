Endless Love anticipazioni: Zeynep perde il bambino!

Il presunto suicidio di Ozan Sezin (Barış Alpaykut) sarà destinato a provocare diversi problemi anche alla moglie Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) nel corso delle prossime puntate italiane di Endless Love. La ragazza darà infatti inizio ad una strana fuga subito dopo la morte del marito e, come se non bastasse, dovrà affrontare anche un aborto spontaneo…

Endless Love, news: Ozan scopre tutto su Zeynep e Emir

La storyline si avvierà nel momento in cui, mentre si troverà in carcere per l’omicidio della prostituta Linda, Ozan riceverà un pacco anonimo dove saranno contenute alcune fotografie di Zeynep e Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) intenti a baciarsi.

A quel punto, Ozan capirà che la sorella gemella Nihan (Neslihan Atagul) non si è mai sbagliata sul conto della “mogliettina” infedele e sarà distrutto all’idea di essere caduto nella sua rete di inganni. Dato che non penserà in maniera lucida, Ozan si metterà quindi in contatto telefonico con Zeynep e le spiattellerà tutto quello che ha appreso, annunciandole che intende fargliela pagare.

Dichiarazioni in contrasto con quello che succederà qualche ora dopo: finito in ospedale per quella che sembrerà un’intossicazione alimentare, Ozan verrà infatti ritrovato morto, impiccato, nella sua camera d’ospedale. Un colpo di scena che provocherà anche la morte del padre Önder Sezin (Kürşat Alnıaçık), il quale verrà stroncato da un infarto alla vista del suo corpo.

Endless Love, spoiler: Zeynep perde il bambino

In tutto ciò dove sarà Zeynep? A sorpresa, anche se sarà al corrente sia della morte di Ozan e sia di quella di Önder, la ragazza darà il via ad una sorta di fuga e non risponderà al telefono nemmeno al fratello Tarik (Rüzgar Aksoy). In un primo momento, la Soydere riuscirà a rifugiarsi per qualche ora in una camera d’albergo, che lascerà appena le verranno chiesti i documenti per la regolare registrazione.

Subito dopo, Zeynep subirà il furto della sua borsa, dove aveva messo diversi gioielli sottratti dai Sezin, e inizierà ad avere dei forti dolori al basso ventre. Per tale motivo, Zeynep verrà dunque ricoverata d’urgenza in ospedale, dove non ci sarà più nulla da fare per il bambino e verrà sottoposta ad un intervento di aborto.

La ragazza non prenderà nel migliore dei modi questa notizia, perché il bimbo era per lei l’unica chance per restare attaccata al clan dei Sezin, visto che tramite il test del DNA aveva appena scoperto che il padre del piccolino era l’ormai defunto Ozan e non Emir come sospettava.

Endless Love, trame: Vildan cerca un confronto con Zeynep

Fatto sta che, in seguito all’aborto, Zeynep non potrà più scappare perché il commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay), aperta la denuncia per il furto della borsa, si metterà in contatto con i suoi familiari, che correranno da lei per riabbracciarla. E così, a distanza di poche ore, la ragazza verrà contattata anche da Vildan Acemzade (Neşe Baykent), che le chiederà scusa per come si è comportata con lei invitandola a sotterrare l’ascia di guerra in nome del bambino che ha in grembo, ossia l’unico ricordo che ha ormai di Ozan.

Approfittando del fatto che non ha detto ancora a nessuno del suo aborto, tranne che al commissario Hakan (a conoscenza di tutto quanto), Zeynep fingerà dunque di essere ancora incinta. Lo farà per approfittare dalle gentilezza di Vildan oppure, per la prima volta nella storia della dizi turca, sarà sincera a riguardo?

Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che in tutto ciò qualcosa comincerà a non ritornare nella morte di Ozan, dato che i medici scopriranno che il ragazzo era stato avvelenato in carcere e che, dunque, la sua non era affatto un’intossicazione alimentare… Seguici su Instagram.