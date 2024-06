Everywhere I go – Coincidenze d’amore: su Rete 4 la divertente storia d’amore tra Selin e Demir

Una nuova dizi turca è pronta ad appassionare i telespettatori di Rete 4. Lunedì 1 luglio 2024 prenderà il via, alle 10.55, Everywhere I go – Coincidenze d’amore. Composta da 75 episodi, già disponibili su Mediaset Infinity, la serie ha per protagonisti gli architetti Selin Sever (Aybüke Pusat) e Demir Erendil (Furkan Andıç). Per uno strano scherzo del destino, i due si troveranno a convivere sotto lo stesso tetto…

Everywhere I go – Coincidenze d’amore, trame: Selin e Demir, una casa per due

Nel corso del primo episodio, Selin scoprirà con estremo rammarico che la casa che ha acquistato e fatto ristrutturare, spendendo tantissimi soldi, appartiene anche a Demir. In pratica, l’immobile apparteneva a due sorelle, che in quanto comproprietarie possedevano a testa il 50% del bene. Una avrà quindi venduto la sua quota a Selin, mentre l’altra a Demir.

Quest’ultimo, appena tornato dal Giappone, entrerà dunque nell’abitazione, convinto che nella stessa non ci sia nessuno, ed incapperà nell’ira di Selin, la quale gli darà un colpo in testa e chiamerà la polizia credendo di trovarsi di fronte ad un ladro. Un primo equivoco che farà da apripista a tanti altri…

Everywhere I go – Coincidenze d’amore, news: Demir vuole ad ogni costo stare nella casa

Possiamo infatti anticiparvi che, infischiandosene del fatto che Selin vive lì già da diversi mesi, Demir vorrà avere ad ogni costo la proprietà esclusiva della casa poiché sarà cresciuto nella stessa. Per tale motivo, l’uomo cercherà di mettersi in contatto con la donna che le ha venduto la villa, così come Selin, ma non riuscirà nel suo intento.

Per questo, nonostante il parere contrario della donna, Demir si trasferirà egualmente nella casa, spostando tutti gli indumenti e gli oggetti di Selin nella dependance, riservata in teoria agli ospiti. Una scelta che l’architetto farà quando scoprirà qualcos’altro sul conto della Sever…

Everywhere I go – Coincidenze d’amore, spoiler: il nuovo capo della Artemim

Come se non bastasse, Demir sarà infatti ritornato a Istanbul per assumere la direzione della Artemim, la società in cui lavora proprio Selin. Incarico che l’uomo avrà accettato a discapito di Burak Yangel (Ali Yağcı), il figlio del signor Ekrem (Sahin Ergüney), ossia il proprietario dell’azienda. Selin resterà dunque attonita appena capirà che Demir, lo sconosciuto che abita nella sua casa, è anche il suo nuovo capo.

Un disagio che aumenterà quando, dopo aver preso le redini della Artemim, Demir deciderà di proibire le relazioni tra i colleghi. La nuova politica aziendale metterà in crisi Merve Mutlu (Deniz Işın) e Bora Durul (Ali Barkın), che avranno deciso di fidanzarsi, con tanto di proposta matrimoniale da parte dell’uomo, poco prima dell’arrivo di Demir.

Merve e Bora non sapranno dunque cosa fare quando Demir comunicherà loro che entro la fine del mese uno dei due dovrà lasciare per forza il lavoro alla Artemim. Ostinazione, quella del nuovo capo, che aumenterà l’acredine già provata da Selin per la questione della casa.

Trasmessa su Fox Turchia dal 14 giugno al 23 novembre 2019, Her Yerde Sen, questo il titolo originale della dizi, è un libero adattamento della serie taiwanese Just You, girata nel 2013. Nel cast, come citato nella trama, c’è Ali Yağcı, conosciuto in Italia per il ruolo del macellaio Osman Işık nella prima stagione di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Seguici su Instagram.