I casi della giovane Miss Fisher 2, cast e trama della serie tv di Rai 2

Da stasera, venerdì 14 giugno 2024, Rai 2 riporta il suo pubblico nei colorati anni Settanta con la seconda e ultima stagione de I casi della giovane Miss Fisher, serie ispirata ai romanzi gialli della scrittrice australiana Kerry Greenwood con protagonista l’audace e giovane investigatrice, Peregrine Fisher, interpretata dall’attrice Geraldine Hakewill.

La serie è lo spin-off ufficiale di “Miss Fisher – Delitti e Misteri” e la protagonista, l’esuberante Peregrine Fisher, è nientemeno che la nipote dell’iconica Phryne Fisher (interpretata da Essie Davis), affascinante nobildonna detective degli anni Venti.

Nella stagione 2, ambientata nel Melbourne del 1964, Peregrine dovrà affrontare i casi più impegnativi e misteriosi, bilanciando la sua carriera di vivace investigatrice alla moda con le esigenze di una vita avventurosa e una nascente storia d’amore con il detective James Steed. Peregrine si trova ad affrontare misteri che la portano da una scuola di hostess a una mostra canina e a un bowling. Nel frattempo, i suoi alleati Birdie, Samuel e Violetta affrontano ognuno le proprie sfide personali e professionali, arricchendo il tessuto narrativo della serie.

Accanto alla protagonista Geraldine Hakewill, rivedremo anche l’attore Joel Jackson nel ruolo del detective James Steed, con una chimica che ricorda molto quella tra Phryne e il suo compagno investigativo della serie originale.

La seconda stagione de "I casi della giovane Miss Fisher", il cui finale di serie è previsto per il 5 luglio, promette agli spettatori un viaggio affascinante attraverso gli sfavillanti anni Sessanta, ricco di intrighi, stile e il fascino senza tempo dei misteri investigativi. Mentre Peregrine Fisher continua a onorare l'eredità della sua celebre zia e a definire la propria identità in un mondo in continua evoluzione, il pubblico è invitato a unirsi a lei in un'avventura che cattura l'essenza di un'epoca e lo spirito duraturo dell'empowerment femminile nella narrativa investigativa.