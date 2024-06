La promessa, anticipazioni e trama 14 giugno 2024: Jana, Abel e il nuovo alleato!

Anticipazioni puntata La promessa di venerdì 14 giugno 2024

Jana e Abel se ne vanno dal convento senza sapere se il bambino sia effettivamente lì. Martina e Antonio de Carvajal continuano a parlare tra loro del rapporto che li lega. Il duca comunica che gli inviti per i Marchesi e la loro famiglia per il garden party del Re giungeranno quanto prima; Cruz rivela tutto ciò a sua cognata, che la prende piuttosto male. Catalina tenta di consolare suo padre e lui le parla dell’incidente di Pedro e delle accuse di Fernando. La giovane cerca invano di fare da paciere tra i due consanguinei…

Pare che l’amicizia tra Salvador e Lope stia pian pianino riprendendo, mentre l’amicizia tra Candela e Pia si dimostra forte quando la cuoca, dopo aver parlato con Carlos, decide di recarsi dalla governante per scusarsi per la sparizione del suo bambino. Pia in realtà non incolpa l’amica per l’accaduto e la consola. Petra chiede a Feliciano se i domestici possano sapere qualcosa in più del figlio di Pia, ma a parte la pista del convento non ci sono altre notizie in merito.

Dopo non essere riusciti a trovare il bambino di Pia, Abel e Jana cercano un nuovo alleato per il loro piano di salvataggio: si tratta di Manuel, che subito accetta. Curro va da Ramona per scoprire altro materiale sul suo passato, ma non ne cava un ragno dal buco. La donna continua infatti a far finta di non sapere nulla. Cruz, appreso che Jimena non intende recarsi alla festa reale e vuole trasferirsi a Madrid, intima a Manuel di farle cambiare idea.

Cruz continua a litigare con la cognata, questa volta per i vestiti per la festa. Anche Alonso continua a discutere con Fernando sulla morte del fratello Pedro. Martina sente le pressioni dei genitori e di Antonio de Carvajal y Cifuentes per il matrimonio, ma lei in segreto ama ancora Curro, il quale soffre per la situazione che si è venuta a creare e non sa più cosa fare. Ma dopo aver chiesto consiglio a Jana, decide di affrontare Martina. Maria chiede di nuovo a Salvador di sottoporsi all'operazione per recuperare la vista.