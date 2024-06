La promessa, anticipazioni 18 giugno 2024: i timori di Petra

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 18 giugno 2024

Abel, Manuel e Jana finalmente riescono a far uscire il figlio di Donna Pia dal convento di Villalquino e a riportarlo alla tenuta, dalla madre. Pia, contentissima per l’esito della vicenda, chiede al dottor Bueno di darle il permesso per tornare al lavoro. Antonio de Carvajal y Cifuentes inizia ad avere dei dubbi su Martina e si informa sui suoi passati pretendenti. Martina lo affronta, infastidita da queste insinuazioni.

Feliciano comunica a Petra che sono riusciti a recuperare il figlio di Pia. Petra teme che Cruz venga a saperlo da qualcun altro; Romulo le comunica che la marchesa deve parlare con urgenza. La duchessa de Los Infantes lascia La Promessa dopo aver definito tutti i dettagli sul futuro della gravidanza di sua figlia…