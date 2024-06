La promessa, anticipazioni 21 giugno 2024: Pia teme un nuovo rapimento del bambino

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 21 giugno 2024

Pia cerca di dividersi tra suo figlio e il lavoro, ma ha delle evidenti difficoltà di gestione. Romulo a un certo punto capisce che la donna incarica una domestica di prendersi cura per ore del bambino e le dice che la cosa è senz’altro inopportuna. Comunque sia, Pia ha tanta paura che chi ha rapito suo figlio possa riprovarci e prega Teresa di parlare ancora con la sua amica per ottenere nuove informazioni.

A Jimena giunge un pacchetto che le ha inviato sua madre, contenente una bottiglietta con del sangue. L'idea è di lasciar perdere la partenza e far finta di aver avuto un aborto quando la famiglia non è presente. Quando dice a Manuel che non intende partire, l'uomo chiede ad Abel di visitarla e il medico conferma la bontà dell'intenzione di Jimena. Al palazzo, sono tutti gasati dal pensiero della festa reale ma, in un litigio con Cruz, Margarita la minaccia di screditarla con la nobiltà proprio alla stessa festa del re…