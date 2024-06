La promessa, anticipazioni 26 giugno 2024: Manuel preoccupato per Jimena

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 26 giugno 2024

Fernando e Margarita comunicano che la festa per il fidanzamento di Martina e Antonio si svolgerà alla Promessa. Cruz e Alonso si arrabbiano per non essere stati consultati. Carlos chiede a Candela di sposarlo ma lei, pur felice, prende tempo per la risposta; poi chiede consiglio a Simona. Jana se la prende con Curro per la sceneggiata violenta con Ramona e lo spinge a recarsi dall’anziana per scusarsi. Jimena avverte Manuel dei rumors che circolano su quanto successo a Cruz nel corso del garden party. Manuel si arrabbia e dice di voler parlare a sua madre.

Maria e Salvador partono per andare dal medico che opererà l’occhio dell’uomo. Teresa svela a Mauro di aver trovato un pannolino della signora Jimena sporco di sangue, ma gli fa giurare di non dire niente a nessuno; in realtà Mauro ne parla incautamente a Manuel, provocandogli una forte preoccupazione. Pia accusa Feliciano di essere il responsabile del rapimento di suo figlio… Seguici su Instagram.