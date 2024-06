La promessa, anticipazioni 27 giugno 2024: la proposta di Fernando ad Alonso

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 27 giugno 2024

Petra chiede a Cruz di far sì che Ramona non sparga voci in paese ma Cruz decide per ora di tenerla solo sotto controllo. Carlos arriva alla Promessa con un dono per Candela, ma lei lo evita ancora. Petra minaccia Pia di farle fare una brutta fine se dirà ancora bugie su di lei e su Feliciano. Quest’ultimo dice a Teresa di essere stanco di essere il capro espiatorio della Promessa e spera che le cose possano cambiare. Per la stessa ragione, propone a Petra di dire la verità sul motivo per il quale hanno sottratto il bambino. Petra però si arrabbia con il fratello.

Nel corso di una chiacchierata con Cruz, Lorenzo suggerisce a quest'ultima a non inimicarsi i suoi cognati in un'ottica futura. Lei non gli dà importanza e assicura che farà il possibile per evitare che il fidanzamento avvenga alla Promessa. Cruz avvisa della sua decisione anche Margarita, la quale si prende gioco di lei. Fernando propone ad Alonso di acquistare la Promessa, in modo che tutti i debiti possano essere sanati…