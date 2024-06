La promessa, anticipazioni 28 giugno 2024: Jana non crede alle parole di Ramona

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 28 giugno 2024

Ramona rivela a Jana di aver visto sua madre dopo la sua presunta morte, ma Jana tende a non crederle. Petra va nello studio di Pia mentre il bambino riposa, lo prende in braccio e gli dice che Feliciano è suo figlio. Pia la sorprende e la manda via. Petra si reca da Simona e le chiede di Ramona. Simona le fa sapere che è tornata in paese e che qualcuno si è occupato di lei. Manuel rivela a Jana la sua ansia sulla gravidanza di Jimena e Jana le dice di fidarsi del medico.

Jana cerca da Manuel degli aggiornamenti su Jimena. Lui appare preoccupato riguardo alla gravidanza della moglie. Carlos ferma Candela e vuole una risposta. Lei gli dice che non è pronta per il matrimonio e lui la spinge a pensarci meglio. Candela ha un confronto con Pia sulla faccenda del matrimonio e Pia la incita a scegliere con il cuore. Teresa se la prende con Mauro in quanto lui le dà dell'ingenua, a causa della fiducia che lei nutre in Feliciano…