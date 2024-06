La promessa, anticipazioni 30 giugno 2024: la morte di Fernando (causata da…)

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 30 giugno 2024

Dopo aver visto un ritratto di Jana realizzato da Manuel, Abel comincia a pensare che pure il suo amico possa essersi invaghito della ragazza. Cruz si trova con Fernando quando l’uomo viene colpito da un infarto: la marchesa sta per dargli la pillola salvavita, ma all’ultimo momento cambia idea e così l’uomo è destinato a morire. Dopodiché, Cruz non modifica i suoi normali comportamenti fino a quando Martina non trova il corpo esanime del padre.

Maria e Salvador rientrano a La Promessa dopo l’operazione del ragazzo, ma è necessario attendere ancora qualche giorno per poter capire se lui abbia riacquistato la vista all’occhio oppure no. La proposta nuziale di Carlos a Candela causa una grande confusione nella testa della cuoca, che a quel punto cerca il sostegno dei suoi compagni; tutti però si limitano a dirle di seguire esclusivamente il suo cuore.

Feliciano tenta di giustificarsi con Teresa riguardo al sequestro del bambino di Pia, ma la cameriera non vuole saperne: si sente tradita e non intende più sentirlo…