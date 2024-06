La Promessa anticipazioni: Antonio e Martina, saltano le nozze! Ecco perché

A La Promessa il matrimonio tra Martina de Lujan (Amparo Pinero) e il futuro duca Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera) non s’ha da fare. Nelle future puntate italiane della soap, il rampollo deciderà infatti di interrompere il compromesso matrimoniale con la giovane per un motivo ben preciso. Scopriamolo insieme…

La Promessa, news: Cruz lascia morire Fernando

È bene chiarire che tale storyline prenderà in via in seguito alla triste fine di Fernando (Javier Collado), che verrà lasciato morire da Cruz Ezquerdo (Eva Martin): quest’ultima, al culmine di un attacco cardiaco, non gli darà la pastiglia in grado di salvargli la vita. Turbata dalla morte improvvisa del padre, Martina non vorrà saperne di parlare del suo imminente fidanzamento con Antonio, a differenza della madre Margarita (Cristina Fernandez) che, ormai vedova e indebitata fino al collo, premerà affinché il matrimonio venga celebrato il prima possibile.

Non a caso, Margarita si arrabbierà tantissimo quando Cruz telefonerà di propria iniziativa ad Antonio per chiedergli di rimandare il fidanzamento. Per questo, senza avvisare la dark lady, Margarita inviterà a La Promessa il rampollo facendo fare a Cruz una vera e propria figuraccia, visto che nessuno accoglierà il futuro duca con tutti gli onori del caso. Tuttavia, la faccenda non avrà il risvolto previsto dalla madre di Martina…

La Promessa, spoiler: Antonio rompe il compromesso matrimoniale con Martina

Eh sì: fin dai primi istanti, anche se cercherà a più riprese di avvicinarsi a lei per “rubarle” alcuni baci sulle labbra, Antonio si mostrerà pensieroso e, in un’occasione, si apparterà nella biblioteca della tenuta per telefonare ai genitori, che lo sproneranno a parlare a Martina senza alcun tipo di remora.

Messa in allerta dall’amato Curro de la Mata (Xavi Lock), che osserverà da lontano la telefonata, Martina affronterà dunque Antonio anche per non piegarsi al volere di Margarita, che le consiglierà tra le righe di concedersi al “duca junior” per costringerlo a sposarla nel minor tempo possibile.

A quel punto, una volta messo con le spalle al muro, Antonio vuoterà il sacco e confesserà a Martina che non può più sposarla perché non ha passato il test “segreto” messo in atto dai suoi genitori il giorno in cui l’hanno invitata al garden party di Madrid, insieme ai suoi genitori, alla presenza del re!

La Promessa, trame: Martina continua a mantenere le distanze da Curro

Rotto il compromesso matrimoniale, Antonio lascerà quindi La Promessa senza salutare nessuno, ma prima darà un indennizzo pecuniario a Martina da consegnare a Margarita, per scusarsi delle mancate nozze. Con le lacrime agli occhi, Antonio farà presente infatti a Martina di essere innamorato di lei, ma nonostante ciò dichiarerà che il suo rango nobiliare gli impone di sposare la donna che i suoi genitori ritengono conveniente per lui.

Un addio, quello di Antonio, che spianerà la strada all’amore tra Martina e Curro? In realtà, sempre più a pezzi per la morte del padre, la Lujan continuerà a mantenere le distanze con Curro, dicendogli che loro due ormai non sono più niente… Seguici su Instagram.