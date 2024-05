La Promessa anticipazioni: Cruz lascerà morire un importante personaggio, ecco chi

Un “mancato soccorso” da parte di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) causerà la morte di un importante personaggio nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Più che mai furiosa, la dark lady deciderà infatti di porre fine nel peggiore dei modi ai contrasti con chi attualmente le sta dando fastidio più di tutti. E l’occasione le si presenterà all’improvviso. Vediamo come…

La Promessa, news: Fernando e i continui attacchi di cuore

La storyline prenderà pian piano piede quando Fernando de Lujan (Javier Collado) avrà un attacco di cuore in seguito ad un aspro litigio con il fratello Alonso (Manuel Regueiro). A quel punto, tutti i familiari – Cruz compresa – scopriranno che l’uomo deve necessariamente prendere una pastiglia ogni volta che gli subentra un attacco cardiaco.

La drammatica condizione di salute di Fernando rattristerà Alonso, il quale nel frattempo riceverà dal padre di Martina (Amparo Pinero) un’altra accusa: aver innescato la morte del loro fratello maggiore Pedro, avvenuta per annegamento, al fine di diventare l’erede del marchesato di Lujan.

Fatto sta che, contemporaneamente a queste vicende, Martina accetterà di sposare il futuro duca Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera). Per questo, Fernando e Margarita inizieranno a godere del prestigio dato dalla futura unione tra i due ragazzi, visto che Antonio – come già sapete – è imparentato con la famiglia del re Alfonso. Una consapevolezza che spingerà Fernando ad alzare l’asticella…

La Promessa, trame: Fernando vuole comprare la tenuta

Eh sì: nel bel mezzo di un nuovo litigio, Fernando chiederà a Alonso di mettere un prezzo a La Promessa perché intende acquistarla con i soldi del titolo nobiliare che gli verrà dato grazie al futuro matrimonio tra Antonio e la figlia Martina.

Neanche a dirlo, il marchese de Lujan risponderà picche alla richiesta del consanguineo e dirà che la tenuta familiare è sua di diritto, ma Fernando non sarà disposto a scendere a compromessi e sottolineerà che, con la sua vicinanza al re, riuscirà ad acquistarla anche senza il suo consenso.

Tale intenzione farà arrabbiare tantissimo Cruz, già indisposta dalla decisione di celebrare il fidanzamento ufficiale tra Martina e Antonio a La Promessa, come se Fernando e Margarita fossero già i proprietari della tenuta. Cruz si preparerà quindi ad affrontare il cognato, che proprio in quella giornata – pentito delle sue ultime azioni – stava pensando di parlare cuore a cuore con Martina per non costringerla a sposare Antonio, e con Alonso per cercare di fare definitivamente la pace con lui e sotterrare l’ascia di guerra.

La Promessa, spoiler: Cruz lascia morire Fernando di infarto!

Quel che è certo è che Cruz raggiungerà Fernando nella sua stanza e gli ordinerà di lasciare la sua tenuta quel giorno stesso. La situazione tra i due cognati non tarderà quindi a farsi incandescente: da un lato Fernando supplicherà Cruz di ascoltarlo perché vuole trovare un punto di incontro per porre fine ai contrasti, da un lato la Ezquerdo manterrà le sue posizioni facendo agitare più del dovuto l’uomo, che ad un certo punto verrà colto da un attacco di cuore e, con la voce tremolante, le chiederà di prendere dalla sua giacca la pastiglia salvavita.

Agitata, Cruz inizierà subito a rovistare nell’indumento del cognato e prenderà la pastiglia in mano, salvo poi decidere di non dargliela: la dark lady, infatti, sarà certa del fatto che con la dipartita di Fernando finirebbero i suoi problemi perché difficilmente Margarita riuscirebbe ad imporsi con la casata reale, dunque La Promessa resterebbe nelle sue mani e in quelle di Alonso. Un proposito omicida che la donna porterà avanti, lasciando che il dolorante Fernando esali l’ultimo respiro di fronte a lei!

Insomma, Cruz si libererà per l’ennesima volta di un avversario scomodo e stavolta sarà il “caso” a consegnarle il modo perfetto per evitare che i sospetti ricadano su di lei. Una volta che Fernando verrà ritrovato senza vita dalla figlia Martina, il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) dirà infatti a tutti quanti che Lujan è morto per cause naturali dovute all’infarto subito.

La morte di Fernando sconvolgerà tutti gli abitanti de La Promessa, anche se fin da subito Margarita si domanderà perché il marito non sia riuscito a prendere la pastiglia che era solito portare nella sua giacca…