La Promessa anticipazioni: Candela accetta di sposare Carlos ma…

Fino a che punto sarà capace di spingersi la cuoca Candela Garcia (Teresa Quintero) per amore? Per avere la risposta a questa domanda i telespettatori dovranno osservare con attenzione tutto quello che accadrà nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Fondamentale sarà infatti il rapporto che la donna instaurerà con il maestro Carlos Orengo (Ramon Ibarra)…

La Promessa, news: Candela non sa se accettare la proposta di matrimonio di Carlos

Le basi di questa storyline si avranno nel momento in cui Candela confesserà a Simona (Carmen Flores Sandoval) di non sapere se si sente pronta ad affrontare un nuovo matrimonio. Ormai abituata a stare da sola, dopo la morte del primo marito Custodio avvenuta tanti anni prima, la Garcia non saprà se sia giusto o meno rimettersi in gioco.

In questa fase, Simona cercherà dunque di essere di sostegno all’amica, perché in fondo spererà che con Carlos riesca finalmente a ritrovare la felicità che le è stata negata per tanto tempo. In realtà la donna cambierà radicalmente idea su Candela e l’ipotetico matrimonio appena scoprirà qualcosa di molto importante su Carlos…

La Promessa, trame: il trasferimento di Carlos

Col trascorrere della narrazione, Simona scoprirà infatti che Casilda, la figlia di Carlos, ha accettato un lavoro che la porterà a trasferirsi nel giro di pochi mesi. L’impiego dovrà essere svolto infatti a Girona, una cittadina nelle Asturie, ossia nella zona nord della Spagna, quella completamente opposta al marchesato di Lujan (che si trova invece a sud).

Appena Orengo la metterà al corrente di tale particolare, Simona non saprà come reagire: da un lato avrà paura di perdere l’amicizia di Candela a causa della lontananza; dall’altro non vorrà ragionare in maniera egoistica nei riguardi dell’amica e spronerà Carlos a parlarle quanto prima del trasferimento, per darle modo di decidere consapevolmente se sposarlo o meno. Un chiarimento, quello tra i due ipotetici fidanzati, che per adesso porterà ad un risvolto “felice”…

La Promessa, spoiler: Candela accetta di sposare Carlos ma…

Appena Carlos le parlerà apertamente del lavoro di Casilda a Girona, Candela si dirà pronta a seguire il suo amato nella nuova destinazione e accetterà la sua proposta matrimoniale, lasciata in sospeso per diverse settimane.

Tuttavia, anche se manifesterà la sua contentezza per aver finalmente trovato l’amore, sarà abbastanza chiaro che Candela non è del tutto convinta del cambio città. Un’insicurezza che, presto o tardi, la porterà a dover prendere una sofferta decisione… Seguici su Instagram.