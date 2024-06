La Promessa anticipazioni: Candela lasciata da Carlos all’improvviso, ecco perché

Delusione d’amore in arrivo per Candela Garcia (Teresa Quintero) nelle prossime puntate italiane de La Promessa: quando sarà in procinto di rifarsi una vita lontanissima dalla tenuta, la cuoca verrà lasciata infatti dal “fidanzato” Carlos Orengo (Ramon Ibarra) per un motivo ben preciso. Scopriamo insieme qual è…

La Promessa, news: Candela accetta di sposare Carlos ma…

La storyline si movimenterà nel momento in cui, dopo essersi presa un po’ di tempo per riflettere meglio sul da farsi, Candela accetterà di sposare Carlos; tuttavia, anche se sarà felice per il successo della sua proposta matrimoniale, ad un certo punto il maestro Orengo dovrà fare un’altra richiesta alla sua promessa sposa.

Puntando sul fatto che sua figlia Casilda ha appena ottenuto un lavoro al nord della Spagna, Carlos non se la sentirà di far partire da sola la propria erede e chiederà a Candela se le vada di seguirlo una volta che saranno diventati marito e moglie.

La Garcia accetterà tale condizione dopo un periodo di indecisione, durante il quale potrà contare sui consigli della fidata Simona Martinez (Carmen Flores Sandoval), ma che rappresenterà per lei anche un’insidia. Candela capirà infatti che deve cercare di stabilire un contatto con Casilda, la sua futura figliastra…

La Promessa, trame: Candela prova a conoscere Casilda

Un proposito, quello di conoscere Casilda, che apparirà fin da subito rischioso, dato che Candela sarà a conoscenza del fatto che per tanto tempo la ragazza ha maltrattato Carlos, arrivando addirittura a fargli fisicamente del male. Nonostante ciò, Candela proverà lo stesso a dare una chance a Casilda, tant’è che accetterà un invito a cena da parte di Carlos per poter cercare di stringere un legame con la giovane.

Tale invito si rivelerà però un vero e proprio disastro, anche se Candela farà di tutto per nascondere a Carlos tutto il suo malcontento, dato che ormai mancherà pochissimo al loro trasferimento al nord della Spagna. Carlos si renderà però conto di tutto quanto e agirà in maniera inaspettata…

La Promessa, spoiler: Carlos lascia Candela!

Eh sì: possiamo anticiparvi che, nel giorno prefissato per la partenza, Carlos farà arrivare una lettera a Candela. Nella missiva, l’uomo ribadirà alla domestica tutto il suo amore, ma al tempo stesso aggiungerà che non se la sente di continuare la relazione con lei poiché si sarà reso conto sia della sua incompatibilità caratteriale con Casilda e sia del dolore che quest’ultima sta provando nel lasciare tutti i colleghi de La Promessa, che considera la sua famiglia.

Per non condannare Candela ad un futuro infelice al suo fianco, magari da marito e moglie, Carlos prenderà dunque la decisione di troncare la relazione. Ovviamente lei ci resterà malissimo non appena comprenderà che l’uomo è partito senza di lei, salutandola con una semplice lettera. Un escamotage narrativo che consentirà a Candela di restare in scena, seppur addolorata per la grossa delusione che Carlos le avrà riservato… Seguici su Instagram.