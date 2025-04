La promessa, anticipazioni 25 e 26 aprile: Catalina difende Pelayo ma…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 25 e sabato 26 aprile 2025

Catalina informa Cruz e Alonso che si trova a La Promessa con Pelayo perché stanno considerando di tornare insieme, e ha un alterco con la marchesa. Vera ribadisce alla madre che la sua nuova vita è nella tenuta, come cameriera. Amalia cerca di convincerla a tornare a casa e le promette di proteggerla dal padre, ma Vera non cede. Martina confida a Margarita di aver perso uno degli orecchini che la madre le aveva dato per la merenda di beneficenza, e ne è molto dispiaciuta.

Teresa chiede a Romulo un lavoro per sé e per il marito, ma Romulo le dice che lei riprenderà il lavoro come cameriera, mentre per il marito non ci sono possibilità. Salvador annuncia a Maria e Romulo che accetterà il posto di primo valletto a casa del Conte de Matesanz. Cruz chiede che Teresa diventi la sua cameriera personale. Durante la cena, Catalina si presenta con Pelayo e Lorenzo e Ayala lo provocano. Catalina lo difende, chiedendo di non metterlo a disagio. Manuel, Curro e Martina gli danno il benvenuto e Alonso interviene per calmare gli animi… Seguici su Instagram.