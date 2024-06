La promessa, anticipazioni dal 24 al 29 giugno 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da lunedì 24 a sabato 29 giugno 2024

Curro continua senza successo a fare pressione su Ramona perché gli racconti il suo passato. Ma questa volta perde le staffe e, se non fosse per l’intervento di Jana, chissà cosa sarebbe successo! Teresa confessa a Pia che è stato Feliciano a dirle che il suo bambino era nel convento di Villalquino. La famiglia de Lujan arriva al Garden Party di Sua Maestà. Ma, con orrore della Marchesa, tutti a corte li ignorano, considerandoli degli arrampicatori sociali che non dovrebbero essere presenti (una voce che ha diffuso la stessa Margarita). Martina detesta essere alla festa per essere sfoggiata come fidanzata di Antonio. Solo un ballo discreto con Curro ribalta la situazione. La giovane coppia si dichiara amore reciproco, nonostante le circostanze che lo hanno contrastato. Lontano dai giardini della Granja, un’altra coppia finalmente ha il suo momento magico: Jana e Manuel. Il giovane erede organizza un ballo a sorpresa per Jana, e i due vivono una serata da sogno.

Jimena per poco non scopre Manuel insieme a Jana. La situazione fa capire ancora una volta a Jana che tra lei e Manuel è una storia impossibile e bisogna finirla. I signori fanno ritorno alla Promessa e Cruz non riesce a dimenticare l’ostracismo subito durante la festa reale, per il quale incolpa la cognata. Quest’ultima continua a umiliarla a ogni occasione. Intanto Martina e Curro decidono di approfittare degli ultimi momenti che gli rimangono per stare insieme prima del matrimonio di lei. L’operazione di Salvador è imminente e Catalina fa da mediatrice affinché Maria ottenga un permesso per poterlo accompagnare. Jimena riceve la visita di sua madre, preoccupata che la figlia non abbia seguito il suo consiglio di fingere un aborto. Pia non nasconde la sua diffidenza nei confronti di Feliciano, al quale vieta esplicitamente di avvicinarsi a suo figlio. Petra cerca di sostenere il fratello, ma lui le confessa qualcosa che non la fa stare per niente tranquilla.

Fernando e Margarita annunciano che la festa di fidanzamento tra Martina e Antonio sarà alla Promessa. Cruz e Alonso si adirano per non essere stati consultati. Orengo chiede a Candela di sposarlo ma lei, inizialmente felice, prende tempo. Poi chiede consiglio a Simona. Jana rimprovera Curro per la sceneggiata violenta con Ramona e lo esorta, arrabbiata, ad andare dall’anziana a chiederle scusa. Jimena avvisa Manuel delle voci che girano su quanto accaduto a Cruz durante il garden party. Manuel si adira e dice di voler parlare a sua madre. Maria e Salvador partono per raggiungere il medico che opererà l’occhio di Salvador. Teresa confida a Mauro di aver trovato un pannolino della signora Jimena sporco di sangue, ma gli fa promettere di non dire nulla in giro. Mauro, però, ne parla con Manuel, causandogli una forte preoccupazione. Pia accusa Feliciano di essere il responsabile del sequestro di suo figlio.

Petra suggerisce a Cruz di intervenire per impedire che Ramona possa spargere voci in paese ma Cruz decide di limitarsi a tenerla sotto controllo. Orengo sopraggiunge alla Promessa con un regalo, per Candela ma lei continua ad evitarlo. Petra minaccia Pia di farle fare una brutta fine se continuerà a dire menzogne su di lei e su suo fratello. Feliciano confida a Teresa di essere stanco di essere il capro espiatorio della Promessa e si auspica che le cose cambino. Per lo stesso motivo, propone a Petra di dire la verità sul perché hanno rubato il bambino. Petra si adira con il fratello. Durante una chiacchierata con Cruz, Lorenzo invita quest’ultima a non inimicarsi i suoi cognati in vista del futuro. Lei lo ignora e giura che farà il possibile per evitare che il fidanzamento avvenga alla Promessa. Cruz mette al corrente della sua decisione anche Margarita la quale si burla di lei. Fernando propone ad Alonso di comprargli la Promessa.

Ramona confessa a Jana di aver visto sua madre dopo la sua presunta morte. Jana non le crede. Petra si intrufola nello studio di Pia mentre il bambino dorme, lo prende in braccio e gli confida che Feliciano è suo figlio. Pia la sorprende e la caccia. Petra va da Simona e le chiede di Ramona. Simona le conferma che è tornata in paese e che qualcuno si è preso cura di lei. Manuel confida a Jana la sua preoccupazione sulla gravidanza di Jimena e Jana lo tranquillizza, suggerendogli di fidarsi del medico. Jana chiede a Manuel aggiornamenti su Jimena. Lui si rivela preoccupato sull’andamento della di lei gravidanza. Orengo ferma Candela e pretende una risposta. Lei gli dice di non essere pronta a sposarsi e lui la invita a pensarci bene. Candela si confronta con Pia sulla questione del matrimonio e Pia la esorta a scegliere con il cuore. Teresa se la prende con Mauro perché lui le dà dell’ingenua, a causa della fiducia che lei riversa nei confronti di Feliciano.

Teresa è scioccata per lo schiaffo datole da Jimena ma chiede a Teresa di non dire nulla, per paura di ripercussioni, e rimprovera Mauro perché aveva parlato con Manuel. Cruz è isterica a causa della possibilità che Fernando e Margarita comprino la Promessa una volta che Martina avrà sposato Antonio, e fa capire ad Alonso che il rischio è reale. Feliciano cerca di appianare la situazione con Pia, ma lei lo incalza con domande precise su come aveva avuto l’informazione del convento. Jana si accorge che Jimena soffre di sbalzi di umore molto forti e chiede ad Abel di far capire a Manuel che è fondamentale che le stia più accanto. Abel vede tra le carte di Manuel, un disegno che ritrae Jana. Feliciano viene di nuovo rimproverato da Candela e gli altri, ma Romulo si dimostra imparziale e riprende Mauro, Lope e Candela per la loro rigidità nei suoi confronti. Fernando suggerisce a Margarita di tornare entrambi a Madrid alla loro vita, rinunciando alla guerra contro Alonso e Cruz. Seguici su Instagram.