La promessa, anticipazioni e trama 12 giugno 2024: Pia cosciente, ma si insospettisce!

Anticipazioni puntata La promessa di mercoledì 12 giugno 2024

Antonio de Carvajal y Cifuentes è arrivato a La Promessa, dove ha ricevuto tutti gli onori del caso. Fernando e Margherita, insieme a Cruz, lo intrattengono in modo fin troppo esagerato, nonostante il figlio del Duca intenda trascorrere del tempo da solo con Martina. Anche se lo nasconde bene, al giovane dà fastidio che Curro sia stato assegnato come chaperon di Martina. E Curro, a sua volta, cerca in Ramona un modo per sfuggire al suo scomodo obbligo.

Pia sembra iniziare a stare meglio, ma l’unico modo per esserne certi è assumere un particolare farmaco. Jana deve quindi rivolgersi a un vecchio alleato se vuole riuscirci. Salvador, finalmente, si addolcisce e diventa di maggior sostegno per Candela, che resta inconsolabile per la scomparsa del neonato. Il resto della servitù non sa se riferire ai Marchesi che il neonato di Pia è stato rapito o continuare a tacere…

Fernando accusa Alonso di aver ammazzato il loro fratello maggiore per ereditare il marchesato. Alonso si vede dunque costretto a raccontare la sua versione, cioè che fu un incidente in cui Pedro morì per salvarlo dalla corrente del fiume. Martina deve vedere Antonio per una passeggiata: Lorenzo e Cruz per l’occasione ordinano a Curro di stare con i due giovani per carpire informazioni che li aiutino ad evitare il matrimonio tra i due.