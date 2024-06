La Promessa, anticipazioni: Jimena fa una richiesta shock ad Abel, ecco quale

Quanto tempo ci vuole a porre fine a una finta gravidanza senza destare i sospetti di qualcuno? È questa la domanda che si porrà Jimena de los Infantes (Paula Losada) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Dopo aver stretto un’alleanza con il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara), la psicotica moglie di Manuel de Lujan (Arturo Sancho) vorrà fare il possibile per liberarsi quanto prima della grande bugia, ma non tutto andrà secondo i suoi piani…

La Promessa, news: Jimena e l’alleanza con Abel

La storyline si delineerà nel momento in cui Mercedes (Laura Barba) farà presente alla figlia che deve simulare quanto prima un aborto spontaneo se, data la mancata crescita della pancia, vuole evitare che qualcuno inizi a sospettare sul suo conto. Dopo aver rifiutato di recarsi a Madrid al fine di agire indisturbata nella residenza dei propri genitori, Jimena dirà a Mercedes di stare tranquilla, asserendo che conosce una persona che potrebbe aiutarla nell’impresa in cambio di una cospicua somma di denaro.

In tale frangente, Jimena starà facendo riferimento proprio ad Abel che, messo alle strette dalla donna, ammetterà che si era già reso conto del fatto che stesse soltanto mettendo in scena la propria gravidanza. Il medico accetterà dunque di aiutare Jimena ad andare avanti nella farsa per un motivo ben preciso: si sarà accorto della “sintonia” tra Jana Exposito (Ana Garces) e Manuel, e vorrà fare il possibile per evitare che la ragazza (per la quale ha preso una cotta) si avvicini pericolosamente al marchesino…

La Promessa, trame: tutti opprimono Jimena!

Dato il sodalizio stretto, Jimena comincerà quindi a seguire i consigli di Abel e si mostrerà più allegra e gioviale del solito. In una circostanza, rammenterà ad esempio con Manuel e Catalina (Carmen Asecas) i suoi studi di danza classica, dei quali non aveva mai parlato, ed improvviserà due passi. Tuttavia, nel bel mezzo dell’esecuzione, Jimena finirà per inciampare e il marito e la cognata la rimprovereranno ricordandole che ora deve pensare anche al bambino che sta per nascere.

Incassati anche i rimproveri di Cruz (Eva Martin), pronta a tutto per salvaguardare il nipote nonché futuro erede del marchesato di Lujan, Jimena perderà definitivamente la pazienza durante un dialogo con Martina (Amparo Pinero), che come tutti gli altri porrà l’attenzione sul fatto che, a breve, diventerà mamma e sicuramente cambieranno tutte quante le sue priorità.

La Promessa, spoiler: Jimena vuole convincere Abel a simulare il suo aborto ma il medico si oppone

Stanca di come tutti le staranno addosso, Jimena convocherà Abel nella sua stanza e gli dirà che è arrivato il momento di dare il via al loro piano per simulare un aborto e far crollare, in maniera definitiva, la bugia legata alla sua gravidanza. Ma a quel punto Abel, pur sentendo ancora Jana distantissima da lui e vicinissima a Manuel, si rifiuterà di procedere in tale direzione.

Senza svelare all’alleata il vero motivo, Bueno dirà alla Infantes che è bene agire con cautela perché, in fondo, il marito potrebbe porsi delle domande visto che, soltanto pochi giorni prima, gli aveva detto che tutto nella gravidanza procedeva per il meglio. Parole che, almeno per ora, faranno desistere Jimena dal suo proposito, ma fino a quando potrà andare avanti la sceneggiata? Seguici su Instagram.