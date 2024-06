La Promessa anticipazioni: Jimena riesce nel suo grande inganno!

Jimena de los Infantes (Paula Losada) ce la farà. Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, la psicopatica moglie di Manuel de Lujan (Arturo Sancho) riuscirà infatti ad inscenare un falso aborto per far credere a tutti quanti di aver perso il bambino mai aspettato: un piano che potrà concludere grazie alla complicità del dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara)…

La Promessa, news: Jimena stringe un’alleanza con Abel

La storyline partirà quando Jimena confesserà ad Abel di non essere mai stata incinta di Manuel. Dandogli in cambio una cospicua somma di denaro, la Infantes si garantirà quindi il silenzio del dottor Bueno. Quest’ultimo accetterà infatti di portare avanti la menzogna perché si sarà accorto della “sintonia” tra Manuel e Jana Exposito (Ana Garces) e vorrà evitare che la domestica, per cui ha preso una cotta, si avvicini troppo al marchesino.

Tuttavia, col trascorrere degli episodi, Jimena non saprà come giustificare la mancata crescita del suo pancione, visto che ormai dovrebbe essere di quasi cinque mesi, e spronerà Abel a trovare un modo per giustificare un suo aborto e liberarsi del fardello della bugia. Di fronte alle rimostranze del medico, che vorrà prendersi del tempo per decidere meglio il da farsi, Jimena deciderà così di agire da sola…

La Promessa, spoiler: Jimena inscena l’aborto

Entrando nello specifico della storia, Jimena chiederà una sera a Manuel di poter dormire da sola. Il mattino successivo, appena Teresa Villamil (Andrea Del Rio) andrà a svegliarla, la Infantes fingerà di stare male e scoprirà in parte il suo letto, dando modo alla domestica di credere che ha perso tantissimo sangue.

Teresa lancerà immediatamente l’allarme, con Manuel che chiamerà Abel Bueno appena vedrà il sangue (in realtà di animale) sul letto di Jimena. Ad Abel non resterà dunque altra scelta se non quella di assecondare il piano portato avanti in autonomia da Jimena e chiederà a tutti quanti di lasciare la stanza. Passate alcune ore, dove non avrà fatto entrare nella stanza nemmeno Jana, Abel si preparerà a raccontare a tutti quanti la grande bugia…

La Promessa, trame: Manuel distrutto per la perdita del bambino

Quando raggiungerà tutti quanti nel salotto, Abel comunicherà che Jimena ha purtroppo perso il bambino. Come se non bastasse, aggiungerà altri dettagli alla menzogna, parlando di diverse malformazioni che non hanno permesso al feto di crescere a dovere. Bugia con la quale il dottor Bueno giustificherà il mancato pancione di Jimena.

Fatto sta che, visibilmente distrutto per la perdita del bambino, Manuel si preparerà a consolare Jimena, ma resterà attonito quando la donna gli comunicherà che ha chiesto ad Abel di disfarsi del feto. Manuel chiederà infatti a Jimena di poter vedere il figlioletto, anche se riceverà ovviamente un no come risposta. Dialogo che verrà osservato da lontano da Jana, la quale noterà uno strano mezzo sorriso della Infantes durante un abbraccio con Manuel… Seguici su Instagram.