La Promessa anticipazioni: Manuel e Jana su fronti opposti, ecco perché

Un nuovo sospetto metterà Jana Exposito (Ana Garces) e Manuel de Lujan (Arturo Sancho) su due fronti opposti nelle prossime puntate italiane de La Promessa e in tutto ciò giocherà un ruolo fondamentale l’anziana Ramona (Inma Perez Quiros). Addentriamoci quindi nelle spiegazione della storyline per capire che cosa effettivamente succederà…

La Promessa, news: Ramona vuole raccontare la verità a Jana e Curro ma…

Tutto prenderà il via nel momento in cui Ramona farà presente a Jana che vuole rivelare a lei e Curro (Xavi Lock) tutto quello che sa sull’omicidio di Dolores (Ana Gonzalez) e soprattutto sulla paternità del ragazzo. Per tale motivo, Ramona chiederà a Jana di presentarsi il giorno successivo nella sua casetta in compagnia di Curro poiché parlerà soltanto quando entrambi saranno presenti.

Anche se farà fatica ad accettare la decisione dell’anziana, Jana sceglierà di assecondare il suo desiderio, ma ventiquattr’ore dopo, quando si recherà nell’abitazione insieme a Curro, di Ramona non ci sarà più traccia e tutto lascerà pensare che sia sparita nel nulla. Una strana vicenda che, di puntata in puntata, si arricchirà di un importante dettaglio, dato che la Exposito comincerà a sospettare della dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) per un motivo ben preciso…

La Promessa, trame: Jana trova qualcosa che “compromette” Cruz

Eh sì: grazie all’aiuto del maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent) e del consenso del marchese Alonso (Manuel Regueiro), Jana farà sì che tutti i suoi colleghi possano prodigarsi per rintracciare Ramona nel territorio di Lujan. Un’iniziativa che, neanche a dirlo, non farà per niente felice Cruz, la quale aveva chiesto proprio alla fidata Petra Arcos (Marga Martinez) di far sì che l’anziana non rappresentasse più un problema, poiché a conoscenza di troppi particolari scottanti sul suo conto.

Tuttavia, grazie ad una dimenticanza, Jana inizierà a sospettare proprio di Cruz: durante un sopralluogo nell’abitazione di Ramona troverà infatti un ventaglio e ricorderà subito che lo stesso appartiene alla Ezquerdo. A quel punto, Jana deciderà di rendere partecipe Manuel dei suoi sospetti, ma la situazione le si ritorcerà contro…

La Promessa, spoiler: Manuel e Jana su due fronti opposti

Jana andrà infatti nell’hangar e mostrerà a Manuel il ventaglio; appena il marchesino le dirà che appartiene a Cruz, la Exposito insinuerà dunque che la marchesa potrebbe avere avuto un ruolo nella sparizione di Ramona e suggerirà all’uomo di fare qualcosa per scoprire se il suo dubbio è fondato. Parole che faranno immediatamente imbestialire Manuel, il quale dirà che è piuttosto grave ciò che sta sostenendo contro sua madre.

Nonostante ciò, Jana andrà dritta per la sua strada e specificherà che quella è l’unica pista che al momento può portarla a scoprire che cosa è davvero successo a Ramona. Il dialogo in questione creerà una vera e propria spaccatura tra la coppia protagonista della soap iberica: Manuel prometterà a Jana di fare delle ricerche, anche se il suo obiettivo primario sarà quello di dimostrare che Cruz è totalmente estranea a quanto accaduto a Ramona. Insomma, tra Jana e Manuel si respirerà un’aria decisamente pesante… Seguici su Instagram.