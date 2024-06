La Promessa anticipazioni: Margarita tende un tranello a Lorenzo, ecco quale

Colpo gobbo a Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) nelle prossime puntate italiane de La Promessa: utilizzando un abile stratagemma, la neo vedova Margarita (Cristina Fernandez) estorcerà infatti al capitano il 25% della tenuta. Un evento che farà imbestialire parecchio la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin), desiderosa di sbarazzarsi quanto prima dell’ingombrante presenza della cognata nella sua tenuta…

La Promessa, news: Lorenzo e la partita a poker

La storyline partirà nel momento in cui Lorenzo chiederà ad Alonso (Manuel Regueiro) di presenziare con lui ad una partita a poker, dove ci saranno alcuni uomini con cui stringere dei potenziali affari. Vista la recente morte del fratello Fernando (Javier Collado), il marchese di Lujan non se la sentirà di partecipare e proibirà anche a De La Mata di andarci, asserendo che si debba mantenere il giusto decoro per il lutto subito.

A quel punto, di fronte all’ordine di Alonso, Lorenzo non potrà fare nulla per andare nella “bisca”, ma stupirà lo stesso il parente con una controproposta: effettuare la partita, in totale discrezione, a La Promessa. Anche in questo caso, Alonso risponderà in maniera negativa, almeno finché Margarita non lo inviterà a dare il suo consenso precisando che non è giusto che tutti quanti mettano in stand-by la loro vita a causa della triste fine di Fernando.

La Promessa, spoiler: Margarita tende un tranello a Lorenzo

E così, Lorenzo avrà la sua bisca clandestina a La Promessa. Tuttavia, prima di dare il via ai giochi, Margarita irromperà nella stanza con indosso un abito succinto e chiederà di poter partecipare alla partita.

Tra un bluff e l’altro, per far inizialmente credere ai giocatori di non sapere nulla o poco delle regole del poker, alla fine Margarita mostrerà la sua vera abilità ed eliminerà poco a poco tutti i suoi avversari, restando da sola a giocare con Lorenzo.

Completamente a suo agio, Margarita sfiderà dunque il capitano ad un ultima mano: da un lato metterà su un piatto i tantissimi soldi che le ha dato Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera) come indennizzo per le nozze saltate con Martina (Amparo Pinero), dall’altro la donna chiederà a Lorenzo di cederle, in caso di vittoria, il suo 25% de La Promessa.

La Promessa, trama: Margarita ottiene il 25% della proprietà

Per non tirarsi indietro, Lorenzo accetterà la sfida ma, purtroppo per lui, risulterà perdente e a quel punto si sarà ormai impegnato, di fronte a tutti gli altri giocatori, a consegnare a Margarita il 25% de La Promessa. Un’azione che la donna porterà avanti in memoria del marito Fernando, che voleva appunto acquisire la proprietà di famiglia prima che Cruz decidesse di non dargli la pastiglia in grado di salvarlo da un sopraggiunto infarto.

Non a caso, la prima ad infuriarsi della vittoria di Margarita sarà proprio Cruz, che intimerà a Lorenzo di trovare un modo per evitare che la donna diventi davvero proprietaria di un quarto della tenuta. Ma il capitano De La Mata avrà davvero una via d'uscita per "rimangiarsi" la parola data?