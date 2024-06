La Promessa anticipazioni: arriva Pelayo Gómez de la Serna (Michel Tejerina)

Nuovo ingresso nelle future puntate italiane de La Promessa. I telespettatori dovranno infatti familiarizzare molto presto con il volto di Pelayo Gómez de la Serna (Michel Tejerina), che arriverà nella tenuta in seguito alla morte di Fernando de Lujan (Javier Collado) per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: Pelayo dà ad Alonso le sue personali condoglianze

Fernando morirà in seguito ad un attacco cardiaco; parte della responsabilità della sua triste dipartita si dovrà alla dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin), che deciderà di non dargli la pastiglia in grado di frenare l’infarto per evitare che il cognato possa andare avanti con la sua folle idea di acquistare La Promessa.

Dato il forte lutto subìto, il marchese Alonso (Manuel Regueiro) inizierà a ricevere vari telegrammi o telefonate dai nobili che conosce, tutti intenti ad esprimergli personalmente le dovute condoglianze. Una delle persone che si metterà in contatto telefonico con Alonso sarà proprio Pelayo, il conte di Añil.

Il giovane proverà infatti una forte empatia per tutti i componenti della famiglia Lujan perché avrà perso da pochissimo tempo i suoi genitori, morti a causa di uno sfortunato incidente stradale. Un lutto, quello di Pelayo, che colpirà tantissimo Alonso. Non a caso, lo inviterà a stare a La Promessa tutto il tempo necessario per riprendersi dal dolore…

La Promessa, spoiler: Cruz indisposta dalla presenza di Pelayo

Ovviamente, la scelta di Alonso non farà per niente felice Cruz, dato che la cognata Margarita (Cristina Fernandez) starà cominciando ad insinuare che possa avere avuto un ruolo nella morte di Fernando. Un dubbio che si innescherà nella madre di Martina (Amparo Fernando) quando il lacchè Feliciano Arcos (Marcos Orengo) la metterà al corrente del fatto che le pasticche salvavita di Fernando si trovavano nella tasca opposta rispetto a quella in cui lui le aveva messe la mattina dello sciagurato evento.

In cerca di un modo per frenare le chiacchiere pericolose di Margarita, Cruz finirà dunque per indisporsi quando Pelayo si presenterà a La Promessa un giorno prima rispetto a quanto annunciato. Un modo di fare che la Ezquerdo considererà del tutto inappropriato, anche se eviterà di esprimere al Conte il suo disappunto…

La Promessa, trame: Pelayo lega immediatamente con…

Comunque sia, i telespettatori dovranno fare attenzione all’immediata affinità che si instaurerà tra Pelayo e la giovane Catalina de Lujan (Carmen Asecas). In più di una circostanza, la ragazza si tratterà infatti a parlare col Conte, il quale resterà estremamente affascinato dalla sua schiettezza e deciderà di andare a fare diverse passeggiate in sua compagnia, fino a scoprire che ha avviato una sorta di mercato di marmellate con i domestici della tenuta per far quadrare i conti.

Ad un certo punto, Pelayo vorrà infatti entrare in società con Catalina, aumentando la produzione delle stesse, ma il suo piano non convincerà particolarmente la ragazza poiché lo considererà troppo dispendioso e non alla portata de La Promessa.

Queste saranno però soltanto le prime mosse di Pelayo all’interno della soap: possiamo infatti anticiparvi che il nobile resterà nel cast per oltre 150 puntate e, ovviamente, avrà un segreto da nascondere che emergerà pian piano nella narrazione… Seguici su Instagram.