La Promessa anticipazioni: Petra viene riassunta (ma quanti veleni dietro!)

Un ricatto dagli esiti infausti animerà le prossime puntate italiane de La Promessa: non appena avrà la certezza del fatto che Petra Arcos (Marga Martinez) e il fratello Feliciano (Marcos Orengo) hanno avuto un ruolo nel rapimento del figlioletto Diego, la governante Pia Adarre (Maria Castro) cercherà di volgere la situazione a proprio vantaggio, ma alla fine dovrà cedere ad uno spiacevole compromesso. Ricapitoliamo dunque che cosa succederà in questa storyline…

La Promessa, news: Pia ricatta Cruz

La vicenda si accenderà quando Pia accuserà apertamente Feliciano e Petra di quanto accaduto a Diego; a quel punto, per evitare un’eventuale rivolta da parte di tutto il personale di servizio, Cruz si troverà a dover fare a meno della Arcos, che le chiederà di licenziarla al posto del “fratello”, facendosi promettere che Feliciano godrà sempre della sua protezione all’interno della tenuta.

Anche se non comprenderà fino in fondo le ragioni di Petra (ignorando che in realtà Feliciano è il figlio segreto della sua ancella), Cruz agirà come desiderato da Petra, ma nel giro di poco tempo si troverà a dover subire un nuovo affronto di Pia che, certa del suo coinvolgimento nel rapimento, pretenderà che dia un vitalizio destinato a Diego con il quale il piccolo potrà studiare e godere di ogni privilegio. Un compromesso che la Ezquerdo dovrà accettare, anche se porrà una scomoda condizione…

La Promessa, trame: Pia costretta a piegarsi a Cruz

Come promesso, Cruz stilerà una sorta di contratto dove garantirà a Pia ogni tipo di benefit per Diego, ma porrà al suo interno una clausola: in cambio dei soldi, la Adarre dovrà accettare che Petra torni a La Promessa come sua personale ancella. Dato che non avrà alcun tipo di prova in grado di collegare effettivamente la Ezquerdo al rapimento del neonato, la Adarre si prenderà del tempo per riflettere sul da farsi e si consulterà con tutti i suoi colleghi per capire se sia giusto accettare o meno la condizione che la marchesa le ha posto.

Ottenuto il benestare dei colleghi e per fare in modo che Diego possa avere una concreta possibilità di realizzarsi nella vita fuggendo da un’esistenza povera e infelice, Pia firmerà il contratto che le avrà dato Cruz, la quale non mancherà di sottolineare che non dimenticherà mai l’affronto subito e che le basterà soltanto un suo passo falso per mandarla via in malo modo da La Promessa.

La Promessa, spoiler: Petra viene riammessa

Dopo ciò, Petra potrà quindi fare ritorno, con tutti gli onori del caso, nella tenuta, con soltanto Feliciano che si rallegrerà per riaverla di nuovo a stretto contatto. In ogni caso, dato l’amore che sente per Teresa Villamil (Andrea del Rio), Feliciano inviterà la “sorella” ad avere un atteggiamento meno scontroso con i colleghi, ma la Arcos non sarà del suo stesso parere e giurerà che, d’ora in avanti, si farà rispettare più di prima perché fa parte del suo piano di vendetta.

Insomma, Petra ritornerà col piede di guerra, ma Feliciano continuerà a stare dalla sua parte o si renderà finalmente conto del suo vero volto?